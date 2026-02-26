　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開　交管資訊搶先看

▲▼ 2026 阿里山花季 3/10 繽紛登場！「櫻王」預計 3 月中盛開，交通管制與疏運資訊搶先看 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

▲2026阿里山花季3/10登場，「櫻王」預計3月中盛開 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著氣溫回暖，全台最受矚目的賞櫻盛事「阿里山花季」即將於 3 月 10 日至 4 月 10 日盛大展開。農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，園區內多達 31 種櫻花將接力綻放，目前山櫻花與阿龜櫻已率先染紅山頭，而每年最具代表性的指標「櫻王」染井吉野櫻，預計將於 3 月中旬迎來滿開，開啟為期一個月的五彩森林饗宴。

▲▼ 2026 阿里山花季 3/10 繽紛登場！「櫻王」預計 3 月中盛開，交通管制與疏運資訊搶先看 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）


嘉義分署強調，阿里山花季的特色在於「花期長、層次多」。緊接著 3 月中旬的櫻王盛況，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至 3 月底。4 月上旬起，則由高砂櫻、關山櫻及普賢象櫻等重瓣櫻花接棒演出。除了櫻花外，園區內的木蘭、紫藤、杜鵑及報春花也將同步盛開，確保遊客在花季期間不論何時入園，都能領略截然不同的自然美景。

▲▼ 2026 阿里山花季 3/10 繽紛登場！「櫻王」預計 3 月中盛開，交通管制與疏運資訊搶先看 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

為確保賞花品質並避開壅塞，嘉義分署將實施多項疏運措施。花季期間，建議民眾將車輛停放於台 18 線 89-95K 處（往塔塔加方向），該區間設有 10 處免費接駁車站，平日 8-18 時及假日 5-18 時提供往返轉運站之服務。

此外，公路局將於 3/14、15、21、22、28、29 及 4/3-4/6 等 10 個假日實施嚴格交通管制。上午 6 時至 11 時，台 18 線 66K 至 88.2K 管制小客車通行。自行開車的旅客需至 61K 樂野服務區轉乘「花季疏運專車」；甲乙類大客車則須於 29K 觸口臨時售票處預先購票。

▲▼ 2026 阿里山花季 3/10 繽紛登場！「櫻王」預計 3 月中盛開，交通管制與疏運資訊搶先看 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

為提升旅遊體驗，嘉義分署推薦民眾利用「高鐵國旅聯票」享有 85 折優惠，或透過「森林好好玩」、「KKday」、「Klook」及超商系統預購「疏運套票」，以節省現場排隊時間。

嘉義分署最後提醒，山區氣候多變，遊客上山前請先下載「森遊阿里山 APP」或關注官方粉絲團掌握即時花況。進入山區請嚴守「無痕山林」原則，不隨意攀折花木、不亂丟垃圾，共同守護阿里山珍貴的生態資源。

▲▼ 2026 阿里山花季 3/10 繽紛登場！「櫻王」預計 3 月中盛開，交通管制與疏運資訊搶先看 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

手作助身心發展　工藝中心續推工藝入校扎根全臺

台中新丁粄節即將上場　東勢警交通疏導措施一次看

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開　交管資訊搶先看

「職務再設計」方案推動　中高齡員工工作更輕鬆

災後重生！嘉義水上鄉光影藝術迎接璀璨未來

台南市公共化幼兒園招生大升級　線上登記抽籤報到一次到位

高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

手作助身心發展　工藝中心續推工藝入校扎根全臺

台中新丁粄節即將上場　東勢警交通疏導措施一次看

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開　交管資訊搶先看

「職務再設計」方案推動　中高齡員工工作更輕鬆

災後重生！嘉義水上鄉光影藝術迎接璀璨未來

台南市公共化幼兒園招生大升級　線上登記抽籤報到一次到位

高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

登革熱境外移入+1！北部男遊馬爾地夫返台確診　疾管署通函示警

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

更多熱門

相關新聞

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

228三天連假將至，萬巒豬腳街勢必湧現嚐鮮人潮。內埔警分局預估車潮集中萬巒豬腳街、六堆客家文化園區及臺灣原住民族文化園區三大景點，規劃封街徒步與停車引導措施，提醒民眾提前規劃行程、配合交通管制。

平溪天燈節2/27登場　新北警整備維安交通

平溪天燈節2/27登場　新北警整備維安交通

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

清境農場櫻花8成綻放近三年花況最佳

關鍵字：

阿里山花季櫻花交通管制賞花

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面