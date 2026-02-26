阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開　交管資訊搶先看

▲2026阿里山花季3/10登場，「櫻王」預計3月中盛開 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著氣溫回暖，全台最受矚目的賞櫻盛事「阿里山花季」即將於 3 月 10 日至 4 月 10 日盛大展開。農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，園區內多達 31 種櫻花將接力綻放，目前山櫻花與阿龜櫻已率先染紅山頭，而每年最具代表性的指標「櫻王」染井吉野櫻，預計將於 3 月中旬迎來滿開，開啟為期一個月的五彩森林饗宴。



嘉義分署強調，阿里山花季的特色在於「花期長、層次多」。緊接著 3 月中旬的櫻王盛況，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至 3 月底。4 月上旬起，則由高砂櫻、關山櫻及普賢象櫻等重瓣櫻花接棒演出。除了櫻花外，園區內的木蘭、紫藤、杜鵑及報春花也將同步盛開，確保遊客在花季期間不論何時入園，都能領略截然不同的自然美景。

為確保賞花品質並避開壅塞，嘉義分署將實施多項疏運措施。花季期間，建議民眾將車輛停放於台 18 線 89-95K 處（往塔塔加方向），該區間設有 10 處免費接駁車站，平日 8-18 時及假日 5-18 時提供往返轉運站之服務。

此外，公路局將於 3/14、15、21、22、28、29 及 4/3-4/6 等 10 個假日實施嚴格交通管制。上午 6 時至 11 時，台 18 線 66K 至 88.2K 管制小客車通行。自行開車的旅客需至 61K 樂野服務區轉乘「花季疏運專車」；甲乙類大客車則須於 29K 觸口臨時售票處預先購票。

為提升旅遊體驗，嘉義分署推薦民眾利用「高鐵國旅聯票」享有 85 折優惠，或透過「森林好好玩」、「KKday」、「Klook」及超商系統預購「疏運套票」，以節省現場排隊時間。

嘉義分署最後提醒，山區氣候多變，遊客上山前請先下載「森遊阿里山 APP」或關注官方粉絲團掌握即時花況。進入山區請嚴守「無痕山林」原則，不隨意攀折花木、不亂丟垃圾，共同守護阿里山珍貴的生態資源。