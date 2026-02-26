　
地方 地方焦點

「職務再設計」方案推動　中高齡員工工作更輕鬆

▲▼ 最高補助10萬元！勞動部「職務再設計」助中高齡員工擺脫痠痛、職場續航更省力 。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲▼ 最高補助10萬元！勞動部「職務再設計」助中高齡員工擺脫痠痛、職場續航更省力 。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

面對國際經貿情勢動盪與產業結構轉型，勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，旨在協助受影響產業的失業勞工重返職場。其中，備受矚目的「職務再設計」方案，透過專業評估與就業輔具導入，協助勞工排除工作障礙、提升效率，每人每年最高可申請10萬元補助，成為企業留住中高齡人才的堅實後盾。

勞動力發展署雲嘉南分署今日分享成功案例。現年55歲的溫玉萍，於嘉義梅山鄉「梅問屋梅子元氣館」觀光工廠擔任產線作業員。身為60年次的中高齡勞工，她每日需重複搬運原物料入庫及調味倒料，因長期彎腰負重與肌力老化，腰痠背痛已成家常便飯。

▲▼ 最高補助10萬元！勞動部「職務再設計」助中高齡員工擺脫痠痛、職場續航更省力 。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲梅子元氣館館長廖璟銘(左)認為中高齡員工在職場工作的穩定度高，透過職務再設計方案能延長他們的工作壽命，為公司留下好人才。。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

透過「職務再設計」方案，公司引進了電動油桶翻轉推高車與步行式簡易電動堆高機，讓繁重的體力活轉化為自動化操作。溫玉萍笑稱：「現在工作輕鬆多了，不用每天找痠痛貼布！」她感動表示，這項政策讓她能以安全與尊嚴完成任務，更有動力「一直做到不能做為止」。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「勞工就業通計畫」整合了「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大資源。雇主可依員工特性改善工作流程，減輕中高齡者的體力負荷。

▲▼ 最高補助10萬元！勞動部「職務再設計」助中高齡員工擺脫痠痛、職場續航更省力 。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲55歲的溫玉萍，因導入職務再設計方案申請就業輔具，有效減輕工作負擔，讓她不再喊累，更願意投入工作。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

梅子元氣館館長廖璟銘也對方案表示肯定，他認為中高齡員工穩定度高、態度務實，透過政府補助與專家進場建議，不僅延長了員工的工作壽命，更實質提升了公司產能與向心力，是真正的勞雇雙贏。

劉邦棟補充，除了最高10萬元的職務再設計補助外，針對技能充足的勞工可申請「僱用獎助」（每月6,000元，最長6個月）；技能需培訓者則可採「先僱後訓」（每月補助12,000元訓練費，最長3個月）。如企業或民眾有相關需求，歡迎洽詢各地就業中心，或撥打免付費專線 0800-777-888 了解詳情。

▲▼ 最高補助10萬元！勞動部「職務再設計」助中高齡員工擺脫痠痛、職場續航更省力 。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲▼ 最高補助10萬元！勞動部「職務再設計」助中高齡員工擺脫痠痛、職場續航更省力 。（圖／ 勞動力發展署雲嘉南分署提供）

中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
為陪伴孩子走過成長中最關鍵的學齡前階段，花蓮縣政府積極配合中央政策，因應少子女化趨勢，持續推動「2至未滿5歲育兒津貼及5歲至國小前就學補助」政策，減輕家庭育兒與學前教育負擔，打造友善育兒環境。

