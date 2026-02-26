加韓2+2會談挺台海和平　外交部：持續與理念相近國家捍衛區域穩定

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有關加拿大與韓國外交及國防部長「2+2」會談發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，外交部今（26日）表示，外交部長林佳龍對加拿大及韓國對台海安全穩定現狀的堅定支持表達歡迎與肯定。面對威權主義擴張對全球和平穩定與國際秩序的挑戰，我國將持續與理念相近國家合作，捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部指出，加拿大外交部長Anita Anand、國防部長David McGuinty本月25日在加國首都渥太華與韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）及國防部長安圭伯（Ahn Gyuback）召開「2+2」外交及國防部長會談，並於會後發布聯合聲明，重申堅定支持維持台灣海峽的和平與穩定，並反對任何單方面改變現狀的行動。雙方也強調應依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），維護南海及其上空的和平、安全、穩定，以及航行與飛越自由。外交部長林佳龍對加拿大及韓國對台海安全穩定現狀的堅定支持表達歡迎與肯定。

外交部表示，這次是加韓第二次召開「2+2」外交及國防部長級會談，為加韓於2024年7月公布「加拿大-韓國全面戰略夥伴關係」（Canada-Korea Comprehensive Strategic Partnership）行動計畫的具體成果。

外交部指出，本次「2+2」會談再次強調台海和平穩定的重要性，顯示加韓在維護「自由開放的印太地區」及台海和平穩定上有高度共識，也展現加拿大對台海議題的一貫立場。面對威權主義擴張對全球和平穩定與國際秩序的挑戰，我國將持續與理念相近國家合作，捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。