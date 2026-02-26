　
社會 社會焦點 保障人權

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

記者張君豪、黃資真／台北報導

以陳姓主嫌為首的幫派犯罪集團，因懷疑有內鬼向警方洩密供出毒品來源，竟將人押到宮廟前打斷門牙、雙腿，監禁長達10小時，繳贖金才獲釋；另名男子也被懷疑密報警方，遭陳男2度押走痛毆，刑事局獲報後陸續逮獲陳男在內共9名犯嫌，其中3人聲押獲准。

▲▼ 陳姓主嫌擄走藥腳打斷腿、私設毒品分裝場，被警方圍捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲陳姓主嫌擄人打斷腿、私設毒品分裝場，被警方圍捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事警察局偵查第四大隊日前接獲報案，以陳姓主嫌為首之淡水、北投地區幫派犯罪集團，在2025年12月初，陳嫌因懷疑有內鬼向警方供出其毒品來源，竟夥同幫眾至男子淡水住處，持槍強押至三芝山區某宮廟，並在神明面前持鐵鎚、棍棒瘋狂毆打，打斷門牙、雙腳，甚至監禁長達10小時，並被勒索贖金50萬餘元，才得以獲釋。

不僅如此，另名同夥也因遭懷疑「密報」警方，導致幫派成員遭查獲，在12月裡2度遭陳嫌等人持手指虎、棍棒毆打致頭部撕裂傷，陳嫌甚至欲再度將被害人押往山區，但這次藥腳趁隙逃脫報警，全案才因此曝光。

▲▼ 陳姓主嫌擄走藥腳打斷腿、私設毒品分裝場，被警方圍捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲陳姓主嫌因懷疑2人密報警方，強押2人毆打報復。

刑事局獲報該暴力犯罪集團一個月內密集犯案，隨即與臺北市、新北市政府警察局共組專案小組，掌握相關事證，報請士林地檢署偵辦，火速於一周內拘提陳姓主嫌到案，於近日拘捕其餘共犯到案，當場查獲鎮暴槍、辣椒槍、刀械、棍棒、鐵鍊、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、依托咪酯分裝場相關器具及成品煙彈等，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、擄人勒贖、傷害、妨害自由等罪嫌，移請地檢署偵辦，檢察官複訊後，對陳姓主嫌及連、黃等2嫌聲押獲准，其餘共犯5萬、3萬元不等交保。

▲▼ 陳姓主嫌擄走藥腳打斷腿、私設毒品分裝場，被警方圍捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事警察局嚴正聲明：掃黑絕不手軟，黑道幫派經常結合詐欺與毒品犯罪，嚴重威脅社會治安。針對此類巧立名目、動用私刑之暴力行為，警方將採取「系統性掃黑」策略，不僅要抓人，更要斷其金流、掃蕩營業場所。刑事局呼籲民眾切勿加入黑道，並重申打擊犯罪絕不停歇，以維護國人安居樂業。

▲▼ 陳姓主嫌擄走藥腳打斷腿、私設毒品分裝場，被警方圍捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

