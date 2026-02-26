中國對日企祭出口禁令　高市早苗喊「無法接受」：已表達強烈抗議

▲日本首相高市早苗26日前往參議院接受質詢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國商務部24日宣布，將包括三菱造船、防衛大學在內等20家日本企業與機構列入出口管制名單，禁止向其出口軍民兩用物資與相關品項。對此，日本首相高市早苗今（26）日在參議院時強調，「絕對無法容許，極為遺憾」，表示已向中方提出強烈抗議，要求撤回措施，同時著手評估對日本經濟的影響。

根據日媒《TBS News》、《朝日電視台》，中國商務部24日公布出口管制清單，將20家涉及日本防衛事務的企業與機構列為對象。其中包括三菱造船、川崎重工、防衛大學等。依規定，中國原則上禁止向這些對象出口軍民兩用物資，涵蓋範圍從稀土到化學製品等多個項目。

高市早苗26日在參議院接受立憲民主黨參議員齊藤嘉隆質詢時表示，「絕對無法容忍（中國政府）的措施！對此感到極為遺憾。因此，我國（日本）政府已向中方強烈表達抗議，同時要求撤回該措施」。她同時說明，目前正針對該措施可能對日本經濟造成的影響進行詳細評估。

齊藤嘉隆在質詢時談到，中國商務部此次管制項目範圍廣泛，從稀土到化學產品皆包含在內，質疑政府如何預估影響，以及在日中關係趨於緊張之際，將如何與中方展開具體溝通。

對此，高市早苗回應，日本將持續推動建構不依賴特定國家（指中國）的強韌供應鏈，並與理念相近的國家合作，推動供應鏈來源多元化，以求降低斷阻風險。同時她強調，中國是日本重要的鄰國，正因雙方存在各項分歧與待解難題，因此更需要保持溝通。

另外，高市早苗也重申，日本對於包括貿易管理措施在內等各項對話，皆對中方抱持開放態度，未來將以國家利益觀點出發，冷靜且適當地應對。