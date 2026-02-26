攜大量毒品遭查獲！泰籍女「經高雄轉機」　那霸海關發現行李藏軟糖

▲日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

一名32歲泰國籍女子從泰國出境，經台灣高雄小港國際機場轉機後，飛往日本沖繩縣，在入境時遭那霸機場海關查出行李夾藏大麻乾燥植物片與含THC成分軟糖。日本沖繩警方依涉嫌違反《毒品取締法》將其緊急逮捕，沖繩地區稅關亦依違反《關稅法》將其告發，全案已移送檢方偵辦。

根據日媒《琉球新報》、《沖繩時報》，沖繩縣豐見城警察署24日宣布，已依違反《毒品取締法》（引進）嫌疑，緊急逮捕該名住處不詳、自稱任職租車公司的32歲泰國籍女子。警方指出，該名女子涉嫌於3日上午10時45分左右，將大麻帶入日本境內。

報導指出，該名女子3日從泰國廊曼國際機場出發，途中經台灣高雄小港國際機場轉機後，搭機抵達日本沖繩縣那霸機場。在入境接受海關檢查時，海關職員在其手提包內發現以紙張包裹的乾燥大麻植物片0.92公克。

此外，海關人員另在其手提包內查獲含有大麻主要精神活性成分四氫大麻酚（THC）的軟糖共54.57公克。警方其後就相關毒品部分嫌疑追加移送檢方偵辦。

另一方面，沖繩地區稅關24日也表示，已於19日依違反《關稅法》嫌疑，向那霸地檢署告發該名泰籍女子。對於是否認罪，警方與稅關皆以偵查不公開為由，並未做詳細說明。

警方同時指出，案發時另有一名同行的泰國籍女子，目前也正接受相關調查。全案仍在進一步釐清中。