阿聯酋航空來台延攬飛航維修技術人員　全球將招募1.7萬人

▲阿聯酋航空來台延攬飛航維修技術人員。（圖／阿聯酋航空提供）

記者周湘芸／台北報導

阿聯酋航空今天宣布啟動全球人才招募計畫，預計招募17,300名專業人才，涵蓋350種職務，其中，將於3月10日及11日在台北舉辦招募說明會，延攬飛航維修技術人員。

阿聯酋航空表示，阿聯酋航空台北說明會為年度全球人才招募計畫的一環，開放具相關經驗及有志投入航空維修領域的專業人才報名參加，將於現場說明職務內容、薪資福利制度及杜拜生活環境，有意參加者須事先完成線上報名程序。

阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq表示，阿聯酋航空的機隊技術人員能在杜拜開啟專業職涯，於多元文化團隊中工作，並參與全球最大寬體客機機隊的維護與營運。阿聯酋航空已投資9.5億美元，於杜拜世界中心興建全新超現代化工程設施，將有機會在此工作及學習。

阿聯酋航空表示，飛機技術人員將在持證飛航工程師的指導下，執行阿聯酋航空自有及第三方飛機的維修與養護作業，申請者須完成商用飛機維修見習或具同等資格，並擁有5年以上的相關工作經驗。

阿聯酋航空也說，公司將提供員工免稅薪資，享有年度盈利獎金資格、完善的醫療險與壽險保障、子女教育津貼以及優惠貨運服務，並可申請使用阿聯酋航空白金卡，於全球及杜拜當地數千家品牌、商店、俱樂部、診所及休閒娛樂設施使用專屬折扣，員工與親友同享票價優惠。

另外，長榮航空日前也宣布啟動地勤招募，共釋出約百名職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，大學畢業者起薪4萬3000元起，報名期限至3月1日止，錄取後預計於今年5月至8月分梯次報到。

長榮航空也說，為使新進員工能充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。