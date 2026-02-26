幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某服務職業工會驚爆「大內鬼」！前柯姓理事長被指控在任職期間，要黃姓女會務員，將1118萬餘元匯入他自己、老婆，甚至是名下公司的戶頭，為掩飾犯行，還竄改帳務系統、製作不實轉帳傳票，工會資產因此短少543萬8千元。黃女坦承犯行，但辯稱自己「只是聽老闆指示的小員工」，法官日前依業務侵占等罪判處她應執行7月徒刑、緩刑2年。柯男涉案部分仍由法院審理中。

依據判決書內容指出，這起震驚地方工會界的弊案，發生在2018年4月至2022年4月間，當時擔任理事長的柯因個人資金需求，竟動起歪腦筋，將工會當成私人小金庫，指示時任黃姓女會務員，利用職務之便填寫取款憑條或郵政劃撥儲金提款單，再持往金融機構臨櫃提款或透過網路銀行轉帳，將公款匯入柯本人、及妻子黃女，及名下某生命科技公司帳戶。

柯為了不讓東窗事發，一邊挪用錢，一邊利用工會的電腦帳務系統作假轉帳傳票，自2019年7月至2021年8月共匯出50筆、1118萬3,000元，再把這些領錢、匯錢的紀錄，偽裝成是帳戶之間的正常調度 。

雖然柯事後有陸續回存17筆共574萬5,000元回存到工會帳戶，但經過清查，仍有高達543萬8,000元的公款不知去向 ，直到新任理事長查帳，才發現存款數字跟帳本根本對不起來，嚇得趕緊報警。

面對調查，柯辯稱是因為以前用工會名義投資債券失利，他認為「債券裡有些錢是他的」，才想把錢領回來 。由於證據明確，彰化地檢署依刑法背信、業務侵佔及業務文書登載不實罪嫌，將柯、黃兩人起訴。

法院審理，黃女一度喊冤，強調自己只是基層員工，當時要照顧公婆、未成年子女，加上丈夫長年失業，為求生計才聽從理事長指示。她承認知道這樣做不對，但「老闆怎麼交代就照做」。然而法官審理後認為，黃女身為會務員，未能審慎克盡職務，輕易聽從指示配合提取現金、轉帳並登載不實傳票，導致工會遭侵占期間非短、金額甚鉅。

不過法官考量黃女犯後坦承全部犯行，態度尚佳，身體出現焦慮等症狀，依共同犯業務侵占罪判處6月、共同犯業務登載不實文書罪判處3月，應執行7月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年。至於主導犯案的柯男，目前仍在法院審理中。