　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某服務職業工會驚爆「大內鬼」！前柯姓理事長被指控在任職期間，要黃姓女會務員，將1118萬餘元匯入他自己、老婆，甚至是名下公司的戶頭，為掩飾犯行，還竄改帳務系統、製作不實轉帳傳票，工會資產因此短少543萬8千元。黃女坦承犯行，但辯稱自己「只是聽老闆指示的小員工」，法官日前依業務侵占等罪判處她應執行7月徒刑、緩刑2年。柯男涉案部分仍由法院審理中。

依據判決書內容指出，這起震驚地方工會界的弊案，發生在2018年4月至2022年4月間，當時擔任理事長的柯因個人資金需求，竟動起歪腦筋，將工會當成私人小金庫，指示時任黃姓女會務員，利用職務之便填寫取款憑條或郵政劃撥儲金提款單，再持往金融機構臨櫃提款或透過網路銀行轉帳，將公款匯入柯本人、及妻子黃女，及名下某生命科技公司帳戶。

柯為了不讓東窗事發，一邊挪用錢，一邊利用工會的電腦帳務系統作假轉帳傳票，自2019年7月至2021年8月共匯出50筆、1118萬3,000元，再把這些領錢、匯錢的紀錄，偽裝成是帳戶之間的正常調度 。

雖然柯事後有陸續回存17筆共574萬5,000元回存到工會帳戶，但經過清查，仍有高達543萬8,000元的公款不知去向 ，直到新任理事長查帳，才發現存款數字跟帳本根本對不起來，嚇得趕緊報警。

面對調查，柯辯稱是因為以前用工會名義投資債券失利，他認為「債券裡有些錢是他的」，才想把錢領回來 。由於證據明確，彰化地檢署依刑法背信、業務侵佔及業務文書登載不實罪嫌，將柯、黃兩人起訴。

法院審理，黃女一度喊冤，強調自己只是基層員工，當時要照顧公婆、未成年子女，加上丈夫長年失業，為求生計才聽從理事長指示。她承認知道這樣做不對，但「老闆怎麼交代就照做」。然而法官審理後認為，黃女身為會務員，未能審慎克盡職務，輕易聽從指示配合提取現金、轉帳並登載不實傳票，導致工會遭侵占期間非短、金額甚鉅。

不過法官考量黃女犯後坦承全部犯行，態度尚佳，身體出現焦慮等症狀，依共同犯業務侵占罪判處6月、共同犯業務登載不實文書罪判處3月，應執行7月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年。至於主導犯案的柯男，目前仍在法院審理中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

快訊／科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷　還放話「殺妳媽媽」

鳳凰重創蘇澳！1150萬善款到位　首批災戶6800元慰助金元宵入帳

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

快訊／科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷　還放話「殺妳媽媽」

鳳凰重創蘇澳！1150萬善款到位　首批災戶6800元慰助金元宵入帳

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

費爾柴德抵台！曾豪駒證實今晚報到　明隨隊訓練但不出賽

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

快訊／大全聯景平店B3機房起火！地下室白煙竄出

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

即／高雄科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

更多熱門

相關新聞

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

彰化縣一名女子誤信假投資詐騙，與一名少年車手面交100萬元，案經法院審理，擔任「收水」的徐男被判刑1年4月，被檢方認定當時也在車上的另名收水手陳男，雖然驚天爆料「我有加入詐騙集團」，卻堅稱「不是加入徐男這一團」，當時也沒在現場，法官認為沒有他涉案的直接證據，判他無罪；民事部分也不用賠償。

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

教練涉性騷傳將返校　受害者不敢上學

教練涉性騷傳將返校　受害者不敢上學

聯結車國道突爆胎　胎皮噴車道害5車慘撞

聯結車國道突爆胎　胎皮噴車道害5車慘撞

彰化驚見釘子路口！警追查撒釘人

彰化驚見釘子路口！警追查撒釘人

關鍵字：

彰化工會理事長工會背信

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面