生活 生活焦點 教育

清華大學2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝：庚子賠款退款

▲▼清華大學校門。清大校門。（圖／清大提供）

▲清華大學。（圖／清大提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

國立清華大學2025年收到來自美國的款項，共「160萬2千225元」。粉專「歷史說書人 History Storyteller」指出，這筆錢源自清朝時期八國聯軍後的庚子賠款退款機制，至今仍透過在美國設立的「清華基金」運作，由基金利息每年撥付，「這是美國承認新竹清大才是正統清華的佐證」，引發討論。

歷史說書人表示，「2025年國立清華大學的庚子賠款退還數額為：160萬2千225元。」流程上，美國政府會先將款項寄至「中華教育文化基金會」，再由該基金會轉撥至清華大學。粉專直言，以國際法的繼承來說，這是美國承認新竹清大才是正統清華的佐證。

款項得回溯到《辛丑條約》

至於這筆錢的歷史，必須回溯到1901年《辛丑條約》。根據史料，辛丑條約規定中國須賠償美國2444萬餘元。後來老羅斯福總統決定，將尚未付足的1078萬餘元，自1909年起改為「退款」。但所謂退款，並非把錢直接退還中國，而是從原本應繳賠款中扣除，另立「助學基金」，由美國政府監督使用，「不受中國政府支配」。

1909年清廷設立「肄業館」，1911年改稱「清華學堂」，辛亥革命後成為「清華學校」，作為留美預備學校。學生經過多年訓練後，直接進入美國大學三年級就讀，這也是北京清華大學與台灣新竹清華大學的共同前身。當年清華的設校資金，很大一部分正來自這筆庚款退款。

基金利息仍每年由銀行撥付

1924年，美國再度宣布第二次退還庚子賠款，金額達1254.5萬美元，並委由「中華教育文化基金會」管理。此後，退款資金除持續支持清華辦學，也投入多項文教建設。1928年清華正式改制為清華大學，庚款逐漸轉為校務發展經費來源。

關鍵在1949年。清華將美國退款使用後的剩餘部分，存放於美國銀行設立「清華基金」。梅貽琦校長赴美掌控該基金後來台復校，於新竹重建國立清華大學。至今此基金利息仍每年由銀行撥付給國立清華大學，也就是說，2025年收到的160萬餘元，正是這筆百年前庚子賠款基金所衍生的利息。

02/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

庚子賠款清華基金美國退款清華大學歷史退款

