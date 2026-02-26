　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市「育兒減工時」怎麼申請？2名子女減2小時？　15大QA一次看

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,育兒,散步,出遊。（示意圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安拋出3月1日起推動「育兒減少工時計畫」試辦，設籍台北、家有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，由北市府補助企業8成工資，引發家長與企業界熱烈討論。面對不少疑問，包括到底兼職員工是否為補助對象？有2名子女可以減2小時工時嗎？雙親在同公司工作，親自接送同一名子女，可以分別申請嗎？到底由誰申請以及怎麼申請？台北市勞動局今（26日）也做出說明。

勞動局指出，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施，無論是延後一小時上班或提早一小時下班，且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

▲▼台北市育兒工時申請資格（圖／台北市勞動局提供）

▲台北市育兒工時申請資格（圖／台北市勞動局提供）

勞動局表示，為了讓這項計畫能協助到育兒家庭，計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，申請成功的勞工每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元。不過，由於今年預算僅編550萬，換算下來只有55家能申請，遭質疑實在太少，勞動局長王秋冬則說明，預算編列基準是參考過去企業托育措施補助推估，若申請踴躍，可用其他如二備金等支應。

▲▼台北市育兒工時申請資格（圖／台北市勞動局提供）

▲台北市育兒工時最高補助10萬元。（圖／台北市勞動局提供）

育兒減少工時15大問題　勞動局解惑

Q1：兼職員工是否為補助對象？
A：依勞動部「僱用部分時間工作勞工應行注意事項」，部分工時勞工定義為， 所定工作時間，較該事業單位內全部時間工作勞工工作時間，有相當程度縮短之勞工，目前非為本計畫補助對象。本計畫補助對象為依勞動基準法第30條法定工作時間約定之全時工作者，惟如勞資雙方所約定工作時間優於法令規定，則從其約定。

Q2：受僱者如一日4小時在公司，4小時在家遠距工作，是否為補助對象？
A：如為勞動局「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」所稱居家工作者，目前非本計畫補助對象。

Q3：依本補助計畫，同一受僱者有2名子女需親自接送，可向雇主申請減少工時2小時嗎？
A：受僱者如有親自接送子女之需求，勞雇雙方約定減少工時非以一小時為限，仍視勞雇雙方協商約定結果而定。惟依該計畫，每年每名受僱者，本局補助雇主各該受僱者於計畫期間實施時數薪資之八成，每名受僱者最高補助1萬5千元。

Q4：計畫中提到「且於本計畫期間至少實施3個月」是否須為連續月份？
A：無須為連續月份，僅需在該計畫核銷截止日前，也就是10月31日前，任3個單月執行即可。

Q5：可否於核銷時新增補助員工名單？
A：可以。補助金額依據申請期間雇主所繳交之「申請補助受僱者名冊」做審核計算，僅需在該計畫核銷截止日前，也就是10月31日前，如事業單位其他受僱 勞工仍有減少工作時間需求，勞雇雙方可協商約定實施，雇主於向本局核銷時，應依計畫規定檢具相關文件予本局，每家事業單位最高補助金額仍以新臺幣10萬元為上限。

Q6：若受僱者突然離職而無法依本計畫實施3個月，或到職時間短於3個月時， 是否仍可向勞動局申請補助？
A：雇主於核銷截止日前，受僱勞工如仍有減少工作時間需求，且勞雇雙方已協商約定實施，而遇有上述情事，雇主仍可向勞動局核銷，將依比例給予補助。

Q7：雙親於同一公司工作，親自接送同一名子女，可以分別申請嗎？
A：雙親若以輪流方式於不同工作日親自接送同一名子女，可以分別申請。若雙親申請工作日重複則無法受理申請。

Q8：若受僱者所選之減少工時期間在核銷日期之後，該如何申請補助？
A：本補助核銷日期為至當年度10月31日截止，其後之減少工時將不予補助。

Q9：如受僱者之工作時間，依勞動基準法第30條及第30條之1變形工時制度調整後致當日工作時間未達法定工作時間，是否仍可以申請補助？
A：可以。實施變形工時之受僱者，如當日有親自接送子女而減少工作時間之需求，勞雇雙方仍可協商約定實施，雇主仍可向勞動局申請補助。

Q10：如勞雇雙方約定協商減少工作時間日數逾本計畫所訂10日，所逾日數雇主可否申請補助？
A：本計畫之意旨乃為鼓勵事業單位推動員工接送子女減少工時不減薪之福利措施，積極營造友善育兒職場環境。若勞雇雙方依本計畫約定減少工作時間日數逾10日且不減薪，雇主可依實際執行天數向本局申請補助，每名受僱者最高補助金額仍以1萬5千元為上限。

Q11：員工於該日若請特休1小時接送子女上學，雇主也不會扣薪水，這樣是否符合申請補助資格？
A：不符合。該計畫「減少工時1小時」之執行方式，應由勞雇協商後以書面載明實施，員工無須辦理請假，雇主亦不可要求員工以請假方式為之。

Q12：若員工該日有請假情事，該日是否還能夠向雇主申請「減少工時1小時」？雇主是否能向勞動局申請補助？
A：不一定。若受僱者當日業依勞動基準法規定請假一日，則非屬上班當日因接送子女之需要而減少工時1小時，並不符合本計畫補助對象；若如受僱者所請為半日假，而出勤之半日有接送子女需求，勞雇雙方仍可協商約定減少工時1小時，雇主於實施後亦可向本局申請補助。

Q13：如何申請補助與核銷？
A：企業至勞動局網站下載申請書，於今年3月1日起至6月30日止，向勞動局提出申請，逾期不受理。

Q14：「育兒減少工時」試辦計畫引起上班族質疑懲罰單身者？還有是否讓戶籍非北市的同事幫忙多分擔？是否公平？
A：北市勞動局長王秋冬指出，只要有歧視發生，勞工都可以來檢舉申訴。市府人士也說，該政策是鼓勵性質沒有強制性，因此若有糾紛，需要企業自行協調，進而創造友善育兒職場環境。

Q15：申請補助金額超過原編列預算？
A：勞動局表示，預算編列基準是參考過去企業托育措施補助推估，若申請踴躍，可用其他如二備金等支應。市府人士強調，如果試辦成功，那明年編預算就會順利。
 

北市育兒減工時　各縣市作法一次看

北市育兒減工時　各縣市作法一次看

台北市長蔣萬安昨(25)日宣布推出「育兒減少工時計畫」，自3月1日起，凡設籍台北市、育有12歲以下子女的家長，在企業同意不減薪的前提下，可每日減少1小時工時，市府將補助企業8成薪資差額，盼減輕家長育兒負擔，讓家長找回時間安排的主導權。蔣萬安表示，相關經費將由市府既有公務預算支應，必要時也會動用預備金，全力支持家長兼顧家庭與工作。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理全台縣市是否跟進。

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

蔣萬安拋育兒減工時試辦　行政院籲國會三讀預算中央新制能上路

蔣萬安拋育兒減工時試辦　行政院籲國會三讀預算中央新制能上路

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

台北市蔣萬安育兒減工時勞動局

