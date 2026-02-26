獨／台中人久等了！6.6萬坪新地標　「漢神洲際」傳4/10試營運

▲台中人引頸期盼、規模達6.6萬坪的百貨新地標「漢神洲際購物廣場」試營運日期終於曝光！（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中人引頸期盼、規模達6.6萬坪的百貨新地標「漢神洲際購物廣場」試營運日期終於曝光！根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握的消息，漢神洲際預計在清明連假過後，於4月10日正式對外迎客、啟動試營運。對此，官方十分低調，強調「希望、力拼4月10日」，但確切日期仍有變數，若真試營運，屆時將有9成品牌對外亮相。

▲漢神洲際購物廣場近期陸續釋出多張內部照片。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場）



為了迎接開幕，漢神洲際早在農曆年前便展開大規模徵才，釋出數百個職缺。進駐品牌陣容極其強大，內部透露，品牌招商達100%，但部分國外品牌尚須調整、電影院年底開幕等。

餐飲方面包括屋馬餐飲集團、漢來美食、豆府、全家國際餐飲，以及充滿日系風味的台灣東利多（丸亀製麵）、王將餐飲與日商樂比亞。

此外，日本藥妝龍頭松本清、甜點烘焙名店統一多拿滋、妮娜巧克力、台灣山崎（Yamazaki）與東客麵包（DONQ）等也將入列。據悉，漢神已要求新進員工於3月份正式上工，為開幕做最後衝刺。近期官方也在臉書上釋出多張內部照片，讓消費者期盼不已。

漢神洲際原定去年11月開幕，雖曾受外部事件影響導致進度延宕，但最新進展顯示，該館已於今年1月順利通過消防安檢。目前內部廠商都接到通知，將於4月10日、清明連假結束後試營運，屆時勢必引發中部消費者的朝聖熱潮。