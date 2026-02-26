為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

▲台中一名林姓推拿師去年動手悶殺媽媽，近日羈押期滿，遭續押2月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名林姓推拿師已經59歲，平常生活費卻要跟已經76歲的媽媽討要，去年因為跟媽媽討200塊繳電話費被拒絕，竟動手悶殺母親。林男近日羈押期滿，就法官訊問時仍否認殺人犯行，坦承平常生活費都要跟媽媽「借用」，法院裁定林續押2月。

台中地檢署查，林男（59歲）與母親陳女（76歲）同住大里區一處民宅，去年4月11日晚間，林男跟媽媽索討200塊要繳納電信費用，遭媽媽拒絕並且斥責，林男一氣之下，竟徒手打媽媽巴掌，再以雙手掐扼媽媽頸部，並以手覆蓋口鼻，導致媽媽陳女無法呼吸失去意識。

事發當下，林男的楊姓外甥在住家樓上聽到舅舅跟外婆的爭吵聲，害怕得不敢下樓，趕緊打電話給媽媽要她趕緊回家，林女在5分鐘內返家，赫見媽媽已經倒臥地上，趕緊撥打119，陳女被緊急送往大里仁愛醫院搶救，仍於13日凌晨0時許因窒息搶救無效死亡。

當時，院方發現陳女身上傷勢有異，其中臉部、頸部以及雙手臂，甚至是手背都有多處瘀傷，趕緊通報警方，警方立即前往林家，當場將林男依現行犯逮捕送辦，林男聲押獲准。全案經檢方依殺人罪起訴林男。

台中地院認為，林男於事後未將母親送醫，對於案情又有前後供述不一情況，自承職業為推拿師，就生活所需費用跟母親「借用」。

林男近日羈押期日屆滿，法院考量重罪有逃亡可能，且本案仍在協商與社會調查鑑定階段，林男所犯行為導致不可回復損害等，裁定自3月1日起延長羈押2月。