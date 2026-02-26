　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

▲▼台中地檢署,囚車,台中地院,監獄,坐牢,囚犯。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名林姓推拿師去年動手悶殺媽媽，近日羈押期滿，遭續押2月。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名林姓推拿師已經59歲，平常生活費卻要跟已經76歲的媽媽討要，去年因為跟媽媽討200塊繳電話費被拒絕，竟動手悶殺母親。林男近日羈押期滿，就法官訊問時仍否認殺人犯行，坦承平常生活費都要跟媽媽「借用」，法院裁定林續押2月。

台中地檢署查，林男（59歲）與母親陳女（76歲）同住大里區一處民宅，去年4月11日晚間，林男跟媽媽索討200塊要繳納電信費用，遭媽媽拒絕並且斥責，林男一氣之下，竟徒手打媽媽巴掌，再以雙手掐扼媽媽頸部，並以手覆蓋口鼻，導致媽媽陳女無法呼吸失去意識。

事發當下，林男的楊姓外甥在住家樓上聽到舅舅跟外婆的爭吵聲，害怕得不敢下樓，趕緊打電話給媽媽要她趕緊回家，林女在5分鐘內返家，赫見媽媽已經倒臥地上，趕緊撥打119，陳女被緊急送往大里仁愛醫院搶救，仍於13日凌晨0時許因窒息搶救無效死亡。

當時，院方發現陳女身上傷勢有異，其中臉部、頸部以及雙手臂，甚至是手背都有多處瘀傷，趕緊通報警方，警方立即前往林家，當場將林男依現行犯逮捕送辦，林男聲押獲准。全案經檢方依殺人罪起訴林男。

台中地院認為，林男於事後未將母親送醫，對於案情又有前後供述不一情況，自承職業為推拿師，就生活所需費用跟母親「借用」。

林男近日羈押期日屆滿，法院考量重罪有逃亡可能，且本案仍在協商與社會調查鑑定階段，林男所犯行為導致不可回復損害等，裁定自3月1日起延長羈押2月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

快訊／科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷　還放話「殺妳媽媽」

鳳凰重創蘇澳！1150萬善款到位　首批災戶6800元慰助金元宵入帳

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

快訊／科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷　還放話「殺妳媽媽」

鳳凰重創蘇澳！1150萬善款到位　首批災戶6800元慰助金元宵入帳

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

費爾柴德抵台！曾豪駒證實今晚報到　明隨隊訓練但不出賽

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

快訊／大全聯景平店B3機房起火！地下室白煙竄出

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

即／高雄科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

更多熱門

相關新聞

駕車撞屋縱火燒死母女　恐怖房客被起訴

駕車撞屋縱火燒死母女　恐怖房客被起訴

台中市一名許姓男子被指控偷取房東孫女貼身衣物，房東阿嬤寄出存證信函要求許男搬家。許男竟預藏4公斤汽油、鐮刀、甲苯溶液、金紙等物，刻意衝撞吳姓母女擋住家大門再點火，導致該屋嚴重燒毀，母女檔因此身亡。檢方近日偵結，依放火、2個殺人罪起訴許男。

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」

從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　網曝真心話

從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　網曝真心話

鉛球冠軍誘殺18歲前女友續押2月

鉛球冠軍誘殺18歲前女友續押2月

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

悶殺腦麻兒獲特赦！老母吐「媽媽沒罪了」：孩子可以放心了

關鍵字：

推拿師媽媽悶殺殺人母親

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面