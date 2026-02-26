駕艙機車最快下半年開放上路　交通部預告車輛檢測基準

▲交通部修法放寬駕艙機車上路。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部最快下半年開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），今也預告修法，訂定車輛安全檢測基準，包括可免符合機車的客座扶手與腳踏板等項目，但需符合與汽車相同的座椅安裝與結構強度、安全帶安裝規定等。

交通部擬開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），規定領用機車車牌，但駕駛資格需有小型車以上駕照，路權比照小型車但不得行駛國道及快速公路。

配合國內開放駕艙機車，參考歐盟EU指令導入國內訂定車輛安全法規實施，交通部今預告修正「車輛型式安全審驗管理辦法」，訂定車輛安全檢測基準。

根據修法內容，交通部指出，駕艙機車可免符合一般機車要符合的客座扶手與腳踏板等項目，但需要符合與汽車相同的座椅安裝與結構強度、安全帶安裝規定、門栓鉸鏈、轉向系統方向盤、車輛內裝材料難燃性能要求等項目。

交通部日前表示，駕艙機車的車身具包覆性，有較高安全性，且車身小保有較高機動性，提供民眾多元運具選擇，經與相關用路人團體討論獲有共識，於近日預告修法草案，法案預告期60天，加上法制作業時間，最快今年下半年可合法上路。

交通部也提醒，駕駛駕艙機車需領有小型車以上駕駛執照，若持機車駕照駕駛，可處新台幣6000元至1萬2000元罰鍰，若無照駕駛則處6000元至3萬6000元罰鍰。