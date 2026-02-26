快訊／基隆檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見

▲基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸，遭檢方搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

44歲基隆地檢署林渝鈞涉嫌長期放高利貸，月利率高達3.5分至5.6分，還利用檢察官身分向高姓包商施壓、恐嚇，逼迫簽下1億元債權約定併吞公司。基隆地檢署26日凌晨複訊完畢後向法院聲押林渝鈞，稍早基隆地院裁定，林渝鈞收押禁見。

基隆地院法官訊問後，認林渝鈞任公務員假借職務上之機會故意犯重利、恐嚇罪嫌及另犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌，雖然林渝鈞全盤否認犯行，但經查，林渝鈞自承與高姓包商有有高額、高利之借貸糾紛，行為顯然與與公務人員廉潔自持之原則有違，並有相關證人等證述明確，再佐以卷附相關證據，足認其犯罪嫌疑重大。

基隆地院指出，林渝鈞有刪除手機對話紀錄的行為，另外，本案犯罪情節，還有其他共犯待檢警追查，進而詳細勾稽犯罪細節，認為林渝鈞有湮滅證據、勾串共犯之虞，裁定羈押林渝鈞，並禁止接見、通信及受授物件。

回顧整起案發經過，林渝鈞2022年起由蔣姓前妻牽線，向資金短缺的高姓自來水承包商提供借貸，自2024年4月至2025年8月間，總計借了2230萬元，但月利率高達3.5分至5.6分，高男每個月需提領375萬元利息，雙方在基隆地檢署地下停車場面交。

高男因不堪高額利息的重壓，又遭林渝鈞以「資金來自同事借款」、「股東包含警分局長及政府官員」等說詞施壓，於2025年底準備好相關事證，向調查局北機站舉報，全案因此曝光。而林渝鈞在知道遭調查後，原定於3月9日離職，沒想到25日便遭基隆地檢署突擊搜索，並遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。