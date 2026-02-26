王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫





▲王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統身兼民進黨主席賴清德25日在中執會後邀約王義川見面，被解讀為徵詢其參選桃園市長，引起討論。王義川今（26日）回應，「目前看起來什麼可能都有」。對此，媒體人周玉蔻表示，王義川代表民進黨選桃園！好牌！賴清德主席頭腦清明、意志堅定、不受某家族操作情勒！阿川快快答應不可猶豫。

針對昨日和賴清德見面，是否有機會成為桃園母雞，若被總統徵召會答應嗎？王義川今（26日）表示，自己跟總統常常討論時政，昨天跟總統在中央黨部基本上聊了全國大部分選區的選情、問一下他的觀察。現在對民進黨而言，包括台北、桃園等7縣市都還沒提名，選對會跟總統還在做最後布局，也討論了一些人選，「包括我自己的規劃」。

王義川指出，「目前看起來什麼可能都有」，自己必須對正國會所有議員進行全國性輔選，民進黨提名的縣市長他也要輔選，「還不到最後關頭，就讓選對會跟賴主席再討論一下」。

對此，周玉蔻表示，王義川代表民進黨選桃園！好牌！讚！賴清德主席頭腦清明、意志堅定、不受某家族操作情勒！阿川快快答應不可猶豫。

貼文一出，民進黨支持者也紛紛留言「無限期支持王義川」、「我桃園我支持」、「衝了啦！川流不息」、「支持阿川選市長」。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）