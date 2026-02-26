75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

記者廖翊慈／綜合報導

中國75歲資深演員劉曉慶近日因在短劇《錦繡安然》中與小30歲男演員金珈拍攝吻戲，引發全網熱議。外界圍繞兩人年齡差距、角色設定合理性，以及短劇產業的流量操作模式，掀起激烈討論。

▲75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，劉曉慶在短劇《錦繡安然》中，飾演少女繡娘「蘇婉清」，與29歲男主角在桃花樹下上演吻戲。劇組拍攝時，使用大量柔光濾鏡弱化面部年齡痕跡，吻戲經反覆排練與多角度拍攝完成。同期，她在另一部新作《武則天傳奇》中，也挑戰少女時期角色，並堅持親自上陣、不使用替身。





▲劉曉慶與金珈的吻戲畫面。（圖／翻攝自微博）

支持者認為，她以高齡挑戰愛情戲碼，本身就是對年齡框架的突破。有人稱讚她敬業，指出她10天拍完80集短劇、日均僅睡3至4小時，並長期維持嚴格身材管理與體能訓練。也有觀點指出，過往不少年長男演員搭配年輕女星鮮少遭批評，如今女性卻面臨更高標準審視，顯示行業存在性別與年齡雙重標準。

▲劉曉慶在劇中飾演繡娘。（圖／翻攝自微博，上同）

反對聲音則直言違和感強烈，認為75歲演少女難以說服觀眾，相關吻戲畫面被調侃「像祖孫互動」。不少網友質疑製作方利用極端年齡反差製造話題，以博取流量關注。儘管爭議畫面引發討論，但該劇仍位居平台熱播榜，熱度未受明顯影響。

▲劉曉慶近年來主演多部短劇。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，此事件也折射出短劇產業的生態現況。近年中國短劇以低成本、高回報吸引資深演員加入，但60歲以上女性擔任主角比例不足1.2%，角色空間有限。劉曉慶曾坦言，「短劇對你們是爽文，但那就是我的人生」，道出中老年女演員在市場中的現實處境。

面對外界批評，劉曉慶回應稱，吻戲只是劇本需要的專業工作，「現在正是闖事業的年紀」。她強調尊重創作邏輯，也在後續新作中調整為更貼近年齡設定的角色。爭議仍在延燒，關於年齡偏見、性別標準與短劇流量操作的討論，也持續發酵。