　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

記者廖翊慈／綜合報導

中國75歲資深演員劉曉慶近日因在短劇《錦繡安然》中與小30歲男演員金珈拍攝吻戲，引發全網熱議。外界圍繞兩人年齡差距、角色設定合理性，以及短劇產業的流量操作模式，掀起激烈討論。

▲▼75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

▲75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，劉曉慶在短劇《錦繡安然》中，飾演少女繡娘「蘇婉清」，與29歲男主角在桃花樹下上演吻戲。劇組拍攝時，使用大量柔光濾鏡弱化面部年齡痕跡，吻戲經反覆排練與多角度拍攝完成。同期，她在另一部新作《武則天傳奇》中，也挑戰少女時期角色，並堅持親自上陣、不使用替身。

▲劉曉慶與金珈的吻戲畫面。（圖／翻攝自微博）

▲劉曉慶與金珈的吻戲畫面。（圖／翻攝自微博）

支持者認為，她以高齡挑戰愛情戲碼，本身就是對年齡框架的突破。有人稱讚她敬業，指出她10天拍完80集短劇、日均僅睡3至4小時，並長期維持嚴格身材管理與體能訓練。也有觀點指出，過往不少年長男演員搭配年輕女星鮮少遭批評，如今女性卻面臨更高標準審視，顯示行業存在性別與年齡雙重標準。

▲▼75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

▲▼75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

▲▼75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

▲劉曉慶在劇中飾演繡娘。（圖／翻攝自微博，上同）

反對聲音則直言違和感強烈，認為75歲演少女難以說服觀眾，相關吻戲畫面被調侃「像祖孫互動」。不少網友質疑製作方利用極端年齡反差製造話題，以博取流量關注。儘管爭議畫面引發討論，但該劇仍位居平台熱播榜，熱度未受明顯影響。

▲▼75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

▲▼75歲劉曉慶再演少女。（圖／翻攝自微博）

▲劉曉慶近年來主演多部短劇。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，此事件也折射出短劇產業的生態現況。近年中國短劇以低成本、高回報吸引資深演員加入，但60歲以上女性擔任主角比例不足1.2%，角色空間有限。劉曉慶曾坦言，「短劇對你們是爽文，但那就是我的人生」，道出中老年女演員在市場中的現實處境。

面對外界批評，劉曉慶回應稱，吻戲只是劇本需要的專業工作，「現在正是闖事業的年紀」。她強調尊重創作邏輯，也在後續新作中調整為更貼近年齡設定的角色。爭議仍在延燒，關於年齡偏見、性別標準與短劇流量操作的討論，也持續發酵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

中國人在大阪被搶500萬　中國官方：日本治安不靖避免前往

天「屎」降臨！陸女走在路上突「遭糞便砸頭」　她崩潰：臭到吐

退役海龍蛙兵傳在香港失蹤！　陸委會：不在香港、未被港府關押

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」　網揪1細節：沒錢？

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

老人連吃「冰箱年夜飯」多天…患腦膜炎進ICU　醫直指冰箱殺手

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

上海再放寬房市限購政策　非本地籍居民購房門檻降低

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

中國人在大阪被搶500萬　中國官方：日本治安不靖避免前往

天「屎」降臨！陸女走在路上突「遭糞便砸頭」　她崩潰：臭到吐

退役海龍蛙兵傳在香港失蹤！　陸委會：不在香港、未被港府關押

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」　網揪1細節：沒錢？

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

老人連吃「冰箱年夜飯」多天…患腦膜炎進ICU　醫直指冰箱殺手

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

上海再放寬房市限購政策　非本地籍居民購房門檻降低

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

費爾柴德抵台！曾豪駒證實今晚報到　明隨隊訓練但不出賽

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

【枕頭縮水了...】狗狗硬要躺小抱枕上　整隻蜷縮成一團超萌XD

大陸熱門新聞

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」

退役海龍蛙兵轉機失蹤　陸委會：不在香港

老人連吃「冰箱年夜飯」多天致進ICU

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」

開工抽到「10天帶薪假」　陸女原地下班

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

天屎降臨！陸女走在路上突遭糞便砸頭

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

中國人大阪被搶500萬　中國官方：避免赴日

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

陸AI罵使用者「你媽個Ｘ」　官方認錯

更多熱門

相關新聞

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」

中國熱播短劇《重回被換子之前》近日遭多名網友指出，在正片第28集一場綁架戲中，疑似出現男演員連續偷吃女演員豆腐的畫面。不少人質疑為何劇組未刪除該部分畫面，直接「一刀未剪」播出。據悉，輿論不斷發酵，而該劇組目前未對此事做出公開回應。

春節神明出巡驚見天菜！紅衣「抬轎男」竟是陸劇男神

春節神明出巡驚見天菜！紅衣「抬轎男」竟是陸劇男神

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

短劇版《放羊的星星》4選角公開　陸網炸鍋中

短劇版《放羊的星星》4選角公開　陸網炸鍋中

陸劇女神受傷「臉縫7針」遭換角！傳改拍短劇

陸劇女神受傷「臉縫7針」遭換角！傳改拍短劇

關鍵字：

劉曉慶吻戲短劇金珈

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面