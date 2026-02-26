　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

▲東區醫美槍擊案兇嫌落網。（圖／記者張君豪攝）

▲大安區某醫美診所負責人遭槍擊，警方攻堅逮捕槍手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安區仁愛圓環旁某醫美診所21日舉辦開工團拜，醫美診所蕭姓負責人遭蒙面槍手闖入連開4槍，負責人右小腿中彈不支倒地送醫，2名員工疑似遭子彈打到地板的破片波及受傷。北市警方26日凌晨派遣北市刑大特勤隊幹員，在嘉義縣阿里山某民宿荷槍破門逮捕林姓槍手（23歲、經查有聚眾鬥毆、傷害等多項前科），並陸續逮捕涉嫌提供金錢、交通工具、服飾接應林男的涉案竹聯幫和堂成員。

▲▼ 大安區某醫美診所負責人遭槍擊，中彈畫面曝光。（圖／網友三重溜的滑提供，下同）

▲大安區某醫美診所負責人遭槍擊，圖為中彈畫面。（圖／網友三重溜的滑提供）

據了解，林男混跡竹聯幫仁堂明仁會成員，他先後9次變裝蒙面行兇，事先場勘時規避台北市密集林立的監視器拍攝，還有逃亡6天過程源源不斷的金援和逃亡路線指引，在在顯示林男槍擊醫美診所負責人幕後有龐大黑幫組織接應，警方今天凌晨收網逮捕7人，包括在北市中山區某酒店上班的槍手女友。

▲東區醫美槍擊案兇嫌落網。（圖／記者張君豪攝）

▲大安區某醫美診所負責人遭槍擊，警方說明槍手變裝過程。（圖／記者張君豪攝，下同）

熟稔案情的警方人士私下透露：本案和2023年4月在內湖康寧路發生的王姓製作人槍擊案很類似，當時王姓前製作人遭歹徒連開15槍，同樣是蒙面槍手朝腿部開槍，利用高架橋聯外天橋、環河道路步行規避監視器拍攝。該案調查疑因內湖某家族建商爭奪約30億土地開發經營權，找上知名黑幫在幕後策劃所為。

警方逮到林男時，在他身上起獲2萬多元新台幣現金及一本台灣護照，林男逃亡過程先後歷經9次變裝，唯一不變的就是頭上一頂嶄新的Under Armour 黑色運動帽，他歷經多次變裝加上爬山、換搭高鐵、台鐵火車和公路運輸，今天凌晨1時許遭遇特勤幹員持長槍破門，一臉惶恐問，「你們怎麼找到我的？」

▲東區醫美槍擊案兇嫌落網。（圖／記者張君豪攝）

▲東區醫美槍擊案兇嫌落網。（圖／記者張君豪攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

推薦閱讀

醫美案槍手翻山爬公墓進城犯案　變裝9次跑遍全台

醫美案槍手翻山爬公墓進城犯案　變裝9次跑遍全台

北市大安區仁愛路4段一間醫美診所21日開工團拜，蕭姓負責人遭戴口罩的蒙面槍手闖入連開4槍，造成蕭男右小腿中彈、現場血流如注，另有2名員工遭流彈波及受輕傷。警方循線掌握嫌犯行蹤，26日凌晨1時許在嘉義縣阿里山某民宿林姓槍手逮捕到案，並逮捕涉案接應、提供犯罪工具給林男的涉案6名共犯到案。警方查出，林男為躲避警方調閱監視器追查，從開槍前夕到逃亡路上先後變裝9次。

關鍵字：

醫美槍擊竹聯幫北市警方嘉義逮捕黑幫犯罪

