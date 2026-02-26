高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

▲南消第七大隊前往東區「浩瀚無極」高層建案實地踏勘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著台南高層建築案量逐年增加，施工期間的消防安全成為關鍵課題，台南市消防局第七大隊26日前往東區高層建案「浩瀚無極」辦理實地踏勘，針對施工中可能面臨的火災風險與救災動線進行盤點，提前部署應變策略，強化第一時間搶救能量。

據了解，「浩瀚無極」規劃地上28層、地下5層，屬高層建築工程，垂直高度高、施工機具密集，臨時用電及材料堆置情形複雜。一旦發生火警或意外事故，救災人員須面對長距離垂直移動與人員疏散困難等挑戰，應變難度遠高於一般建物。



消防局第七大隊指出，本次踏勘重點包括施工電梯位置、樓層動線規劃、臨時用電設置及易燃物存放情形，同時盤點可供救災使用的消防水源與空間配置，確認雲梯車部署位置及進出動線，確保災害發生時能迅速展開攻擊與搜救。

踏勘過程中，消防人員並與工地主責單位進行災情資訊交接演練，模擬火災通報流程與現場指揮運作模式，預先規劃人命搜救、滅火攻擊與安全管制區域，藉此強化雙方協調默契，避免臨場混亂。

第七大隊長石家源表示，近期外縣市曾發生高層建築工地火警，因消防設備尚未全面建置，救災人員須徒步攀登高樓層搶救，體力與風險負擔極大，凸顯施工期間事前踏勘與風險評估不可或缺。唯有事先熟悉現場配置，才能在關鍵幾分鐘內作出正確判斷。

消防局長楊宗林也強調，各建築工地應落實施工期間消防安全管理，嚴格控管火源與易燃物，妥善維護臨時用電設備，並與消防機關保持暢通聯繫，共同守護施工人員與周邊居民生命財產安全。



高樓拔地而起，是城市發展的象徵；但每一層鋼筋水泥背後，都需要更扎實的安全基礎。防災從來不是事後補救，而是事前多走一步、多看一眼。