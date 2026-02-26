內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」讚：火場教科書自救

▲內湖一棟民宅11日發生火警，受困3樓的一對母子靠做對了3件事，最終平安獲救。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

本月11日上午，台北市內湖區東湖路113巷一棟民宅1樓發生火警，火勢竄燒並冒出大量濃煙，所幸受困3樓的一對母子最終平安獲救。資深消防員呂丞棋事後在臉書發文指出，兩人能在火場中生還，關鍵在於做對3件事，堪稱「教科書等級」的自救示範。

及早報警 成為重要「生命線」

呂丞棋表示，第一是及早報警。兒子察覺煙色異常後，第一時間撥打119，並與派遣員持續通話約20分鐘，讓消防單位即時掌握受困位置與狀況，並引導他們自救、安撫恐慌，成為重要的「生命線」。

阻絕火勢 濕毛巾塞門縫減少一氧化碳滲入

第二是有效阻絕火勢。母子關緊所有窗戶防止濃煙竄入，躲進主臥室並以濕毛巾塞住門縫減少一氧化碳滲入；母親在窗外掛毛巾標示位置後「馬上關窗」，為自己爭取待援時間。

冷靜等候救援 「坐地上、不亂跑」是保命關鍵

第三是坐在地面冷靜等候救援。兩人坐在地板上，直到聽見消防員拍門才配合戴上面罩撤離。呂丞棋指出，煙往上飄，新鮮空氣在下方，「坐在地上」正是求生關鍵，此外走廊濃煙密佈時，絕對不能衝出去，因此火場中「不亂跑」往往是保命關鍵。

製作1216計畫 建立逃生動線

呂丞棋藉此提醒民眾減災是「勞力活」，更是「心態活」，平時應製作家庭逃生計畫（製作口訣：1216），建立逃生動線與備用出口觀念，預先規劃安全空間，才能在意外發生時把握生機。

1.畫出1個家庭逃生計畫圖。

2.標示2個不同方向的逃生避難出口及路線。

3.設定1個屋外逃生集合地點。

4.每6個月進行逃生演練1次。



