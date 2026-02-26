228連假「按大腦開關」曝72小時精準收心　比咖啡更提神

▲▼長達9天的春節連假結束，許多上班族、學生仍感到「收心不完全」，面對工作、學業力不從心。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

長達9天的春節連假結束，許多上班族、學生仍感到「收心不完全」，面對工作、學業力不從心。而緊接著到來的228三天連假，不少人計畫再度「躺平」度過，門諾醫院臨床心理師提醒，這三天並非放縱的終點，而是大腦系統重啟的「黃金修復期」。藉由身心的調整，讓228連假成為擺脫開工腦霧、重拾專注力的緩衝期。



春節期間的高油高糖飲食與頻繁社交，易導致身體慢性發炎，也正是導致開工後思緒昏沈、出現「腦霧」的主因。門諾醫院營養師鍾慧珍建議，228 連假期間不妨啟動「腸胃收心計畫」，透過以下三招有效降發炎、穩情緒：

1.多吃消炎好食： 攝取高纖維蔬菜與 Omega-3 脂肪酸（如深海魚類），讓思緒恢復敏捷。

2.補充腸道益菌： 飲用無糖優酪乳或優格，增加腸道好菌，改善代謝。

3.控糖穩定情緒： 避免超量攝取水果，防止血糖波動過大造成昏沈。

此外，面對接踵而來的春酒聚餐，鍾慧珍也提醒民眾別放棄體重管理。她建議每天早上空腹量淨體重、穿著貼身衣物警示體態，並多喝水促進鈉代謝。若無聚餐，晚餐應盡量選擇低油高纖，並在居家進行「超慢跑」，透過流汗讓身體更輕鬆。



除了飲食上的調整，臨床心理師陳宣安建議，228三天連假千萬別只是窩在沙發上滑手機或躲在被窩賴床，因為「越睡會越累」。如果遇到好天氣，一定要撥出時間去戶外走走、曬曬太陽，幫大腦「按開關」。她建議將這三天假期定位為「生理緩衝期」，能更精準地甩掉心不在焉。她說明，光線能抑制褪黑激素分泌並重啟生理時鐘，告訴大腦「白天已經開始」，這樣的「切換模式」比喝咖啡更能有效解決收假後的週一憂鬱與疲勞感。建議白天多曬太陽，晚上則要減少滑手機的時間，這樣大腦才不會被手機螢幕的藍光誤導，導致晚上失眠、隔天開工更累。

▲心理師建議，如果遇到好天氣，一定要撥出時間去戶外走走、曬曬太陽，幫大腦「按開關」。



陳宣安指出，收假最忌諱「急躁」。強迫自己立刻回到 100% 的生產力，反而容易引發焦慮。不妨透過「微儀式」來引導大腦進行情境轉移。例如，花30分鐘梳理一週的工作核心，能幫助大腦從散漫回歸專注；而整理工作裝備或泡澡，則是透過物理動作向潛意識發換訊號，協助我們在心理上完成從「休假模式」到「職場模式」的無縫接軌。

▲心理師陳宣安強調，228連假不只是春節的延伸，更是轉場的儀式，建議利用這72小時精準收心。



針對開工後總覺得「坐不住」或全身痠痛的現象，物理治療師表示，可能是因為長期放鬆導致肌肉張力變得遲鈍。建議利用 228 連假進行簡單的居家「暖機運動」，如深蹲、撐體或動態伸展。「身體動起來，心才會動起來。」透過肌肉的輕微阻力訓練，能向神經系統發送訊號，喚醒大腦的警覺性。每天約 15 分鐘的微運動，就能找回職場所需的生理支撐力。



陳宣安強調，228連假不只是春節的延伸，更是轉場的儀式。建議民眾透過飲食、光照與運動，能有效縮短開工後的適應期。與其等待下一個連假，不如利用這72小時精準收心，「幫你找回工作、學習的節奏感，徹底甩掉上班、上課的心不在焉。」

