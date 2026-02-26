女生結紮反倒「增加子宮外孕風險？」　婦產科醫詳解

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日私訊詢問，「女性結紮是否會增加子宮外孕的風險？」對此，蘇怡寧醫師在社群平台發文解答，更直言這是一個有趣的科學問題，關鍵在於大眾常掉入統計學的陷阱，必須釐清「比例上升」與「總數下降」的差別。

結紮後子宮外孕「比例」上升 整體「總數」其實大減

蘇怡寧解釋道，結紮後若真的懷孕，其子宮外孕的比例確實會明顯升高；但這是因結紮大幅降低了整體懷孕機率，事實上子宮外孕的發生「總人數」是下降的。

他以1萬人為例說明，若不避孕約有8500人懷孕，其中子宮外孕約佔1%至2%，即為85到170人；而結紮後失敗率僅約0.5%，大約只有50人會懷孕，即便其中有三分之一（約17人）是子宮外孕，總件數仍遠低於未避孕者。

輸卵管通路破壞！受精卵容易「卡關」著床

蘇醫師指出，結紮手術是破壞輸卵管通路，在極少數情況下可能出現「再通道化」或瘻管，讓精子或受精卵勉強通過。然而，由於輸卵管的運送能力已受損變差，受精卵極容易卡在管內著床，進而引發子宮外孕。

此外，年輕時結紮或採用電燒式結紮的族群，長期累積的風險也相對較高。

醫師提醒：結紮非免死金牌 驗孕陽性應優先排除外孕

蘇怡寧也強調，結紮雖然是非常有效的避孕方式，但絕非「免死金牌」，因為有結紮史並不代表不會子宮外孕，甚至多年後也一樣。不過，同樣的數據用不同講法會帶來不同的情緒，真相是結紮讓懷孕極少發生，唯獨發生時需高度警覺。

條件機率陷阱 看懂數字背後的語言

最後，他提醒道，這其實是在揭露生活常見的數字語言陷阱，即「條件機率變高，不等於整體人生風險變高」，他希望藉此衛教案例讓讀者明白，比例上升不等於總數上升，對於醫學資訊應有更理性的認知。

