手作助身心發展　工藝中心續推工藝入校扎根全臺

▲玉東國中帶領學生進行原住民編織工藝課程。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心近年推動《工藝入校。藝創教案》活動，致力將工藝教育融入校園日常，去年與全台25所學校合作，以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主軸，串連在地材料、環境特色與文化脈絡，帶領學童透過雙手體驗生活工藝美學，落實「工藝是漫波快樂．生活事」的生活型態。

工藝中心指出，去年度《工藝入校。藝創教案》遍及偏鄉、原民地區、離島與都會，共同辦理166場工藝課程，累計4038人次參與；教案主題從偏鄉學校的傳統技藝傳承、離島地區的海洋廢材再生創作，到原民地區融入部落文化的設計課程，皆展現出工藝教育的創意與行動力，透過工藝師進入校園，結合在地素材與文化脈絡，發展出陶藝、竹編、編織、木作、廢材創作等多元教學教案課程，除讓學生體驗「工藝動手作」的樂趣，同時從創作中培養對土地的情感、對工藝的尊重，並引導其探索永續生活的可能。

▲南成國小邀請勵馨基金會帶領孩子體驗植物編織的工藝之美、探索原住民部落的生活智慧。

工藝中心去年底也邀請來自全國教師、工藝師與教育推動者齊聚一堂，並由臺中市霧峰區五福國小校長賴如足、大肚區永順國小主任張鈞凱、私立惠明盲校教師揭金鳳，高雄市林園區林園國小教師羅予妍及國立新竹科學園區實中國小部教師陳巧璇，分享教案成果與研發歷程。

▲臺中市霧峰區五福國小校長賴如足。

賴如足提及，學校透過工藝中心支持，開設「構樹皮燈飾」創作課程，並延伸為「小手牽大手」活動課程，讓學生帶領社區長者共同創作，使工藝成為跨世代共享的生活美好；揭金鳳分享該校課程以觸覺、聽覺、嗅覺作為主要體驗管道，讓視障及多重障礙學生透過材料的溫度與質地「看見」形體之美，學生們透過果實、葉脈等自然媒材創作，展現超越視覺限制的純粹創造力。

▲惠明盲校引導視障與多重障礙學生透過觸覺感受形體之美，並以自然媒材創作展現創造力。

工藝中心主任陳殿禮表示，在數位載具普及的時代，更需要透過大肌肉與小肌肉並用的手作歷程，幫助孩子的智力與身心發展、形塑品格與創新能力，未來將持續推動工藝教育向下扎根，盼讓更多孩子以雙手發現美、以創意連結世界。