　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

手作助身心發展　工藝中心續推工藝入校扎根全臺

▲玉東國中以編織工藝課程，帶領學生台灣原住民族的傳統織布文化，體驗從圖騰到數學、從工藝到創意的跨域學習旅程。。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲玉東國中帶領學生進行原住民編織工藝課程。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心近年推動《工藝入校。藝創教案》活動，致力將工藝教育融入校園日常，去年與全台25所學校合作，以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主軸，串連在地材料、環境特色與文化脈絡，帶領學童透過雙手體驗生活工藝美學，落實「工藝是漫波快樂．生活事」的生活型態。

工藝中心指出，去年度《工藝入校。藝創教案》遍及偏鄉、原民地區、離島與都會，共同辦理166場工藝課程，累計4038人次參與；教案主題從偏鄉學校的傳統技藝傳承、離島地區的海洋廢材再生創作，到原民地區融入部落文化的設計課程，皆展現出工藝教育的創意與行動力，透過工藝師進入校園，結合在地素材與文化脈絡，發展出陶藝、竹編、編織、木作、廢材創作等多元教學教案課程，除讓學生體驗「工藝動手作」的樂趣，同時從創作中培養對土地的情感、對工藝的尊重，並引導其探索永續生活的可能。

▲南成國小邀請勵馨基金會帶領孩子從植物的認識出發，探索原住民部落的生活智慧，體驗植物編織的工藝之美。。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲南成國小邀請勵馨基金會帶領孩子體驗植物編織的工藝之美、探索原住民部落的生活智慧。

工藝中心去年底也邀請來自全國教師、工藝師與教育推動者齊聚一堂，並由臺中市霧峰區五福國小校長賴如足、大肚區永順國小主任張鈞凱、私立惠明盲校教師揭金鳳，高雄市林園區林園國小教師羅予妍及國立新竹科學園區實中國小部教師陳巧璇，分享教案成果與研發歷程。

▲臺中市霧峰區五福國小校長賴如足。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲臺中市霧峰區五福國小校長賴如足。

賴如足提及，學校透過工藝中心支持，開設「構樹皮燈飾」創作課程，並延伸為「小手牽大手」活動課程，讓學生帶領社區長者共同創作，使工藝成為跨世代共享的生活美好；揭金鳳分享該校課程以觸覺、聽覺、嗅覺作為主要體驗管道，讓視障及多重障礙學生透過材料的溫度與質地「看見」形體之美，學生們透過果實、葉脈等自然媒材創作，展現超越視覺限制的純粹創造力。

▲工藝入校扎根全臺，讓孩子感受工藝的美好惠明盲校以多感官體驗引導視障與多重障礙學生透過觸覺「看見」形體之美，並以自然媒材創作展現純粹而自由的創造力。。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲惠明盲校引導視障與多重障礙學生透過觸覺感受形體之美，並以自然媒材創作展現創造力。

工藝中心主任陳殿禮表示，在數位載具普及的時代，更需要透過大肌肉與小肌肉並用的手作歷程，幫助孩子的智力與身心發展、形塑品格與創新能力，未來將持續推動工藝教育向下扎根，盼讓更多孩子以雙手發現美、以創意連結世界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

手作助身心發展　工藝中心續推工藝入校扎根全臺

台中新丁粄節即將上場　東勢警交通疏導措施一次看

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開　交管資訊搶先看

「職務再設計」方案推動　中高齡員工工作更輕鬆

災後重生！嘉義水上鄉光影藝術迎接璀璨未來

台南市公共化幼兒園招生大升級　線上登記抽籤報到一次到位

高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣　南消：全身包緊才是王道

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

手作助身心發展　工藝中心續推工藝入校扎根全臺

台中新丁粄節即將上場　東勢警交通疏導措施一次看

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開　交管資訊搶先看

「職務再設計」方案推動　中高齡員工工作更輕鬆

災後重生！嘉義水上鄉光影藝術迎接璀璨未來

台南市公共化幼兒園招生大升級　線上登記抽籤報到一次到位

高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣　南消：全身包緊才是王道

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

費爾柴德抵台！曾豪駒證實今晚報到　明隨隊訓練但不出賽

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

【枕頭縮水了...】狗狗硬要躺小抱枕上　整隻蜷縮成一團超萌XD

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

更多熱門

相關新聞

工藝中心「工藝入校」計畫開放報名至4/7

工藝中心「工藝入校」計畫開放報名至4/7

為推動工藝文化平權與深化校園工藝教育，國立臺灣工藝研究發展中心推出「114年工藝校園扎根教案發展計畫～工藝入校．藝創教案」，邀請全臺國小、國中與高中職學校共同參與，將工藝文化帶入校園，讓學生透過「動手做」的工藝課程，親身感受工藝的魅力，並培養創意思維與實作能力，教案錄取學校最高將獲得8萬元補助。

工藝中心推動偏鄉離島工藝入校

工藝中心推動偏鄉離島工藝入校

關鍵字：

工藝入校

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面