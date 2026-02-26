全力備戰WBC！　運動部：情蒐、組訓、保險逾6907萬史上最高

▲2026 WBC經典賽3月5日登場，中華隊目前積極備戰中。圖為統一獅球星陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

第6屆世界棒球經典賽即將於3月5日開打，運動部今（26日）表示，為全力備戰WBC，因此延續過往的補助項目，陸續核定補助情蒐計畫新台幣1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。運動部次長鄭世忠強調，相關補助經費是史上最高。

運動部今在行政院會中報告「2026年世界棒球經典賽備戰進度」。運動部指出，WBC是運動部成立後迎來首場國際一級賽事，秉持全力支援的原則，延續過往的補助項目，陸續核定補助情蒐計畫1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。

▲▼運動部向行政院報告2026WBC備戰進度。（圖／運動部提供，下同，點圖可放大）

在本屆情蒐計畫方面，為全面強化國家隊備戰能量，運動部已啟動系統化情蒐機制，補助職棒聯盟編制20人以上情蒐團隊，自114年4月起於國內持續情蒐各國職業聯賽，並赴日本及韓國情蒐預賽同組隊伍，追蹤各參賽國選手動態與競技數據，結合專業運動科學分析與影像標籤技術，建立完整對手資料庫與戰術分析報告。

賽事期間情蒐團隊亦將全程隨隊進行情蒐，隨時提供教練團及選手即時資訊，以利戰術決策與臨場應變，讓國家隊以最充分準備迎戰世界強權。

在組訓計畫方面，補助職棒聯盟編制40人以上行政後勤醫療團隊，包含醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員等，同時在教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準。

另外，考量本屆賽會於日本及美國舉辦，運動部也增額補助代表隊餐費，由職棒聯盟於賽會期間額外安排提供符合代表隊飲食習慣及適合運動員營養的客製化餐點，讓選手全心投入訓練及參賽。

在保險費方面，運動部全額補助代表隊選手、教練及所有行政後勤醫療團隊各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能放心且無後顧之憂地投入訓練及參賽。

運動部次長鄭世忠說，保險細節沒辦法透露太多，不過從體育署時代就已經有一個辦法，如果在保險以外無法涵蓋足夠薪資的缺額部分，會由運動發展基金做補充，因此選手可以放心參賽，依照合約內容再受傷期間做補足。

另外，鄭世忠表示，若有自費就醫的部分，也是保險會協助，運發基金也會做額外協助。也就是說，保險以外的由運發基金做補足，讓選手能安心參賽。