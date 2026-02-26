　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

育兒減工時！她預言北漂潮「不只1小時的差距」　網嘆：房價3千萬

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市長蔣萬安昨（25）日拍板全台首創的「育兒減少工時」補助方案，宣布自3月1日起，家中有12歲以下子女的家長，只要企業配合不減薪、每日減少1小時工時，薪資缺口由市府補助八成。就有網友認為，此政策一出將引發「北漂潮」；然而，大批網友不以為然，紛紛吐槽台北生活成本過高，「為了省1小時，房價3000萬？」

每天多1小時喘息　網喊：台北家長生活更像人

網友在Dcard發文，認為這項政策不只是少上1小時班，更代表了生活品質的差距。許多南部家長常在準時下班與接送小孩之間焦慮掙扎；反觀台北家長未來有政府與法律撐腰，能合法提早下班接小孩且薪水照領。

原PO直言，這將吸引有工作能力、有小孩且重視環境的家庭，開始思考「搬去台北是否更有生活感」，進而讓原本就嚴重的南北失衡更加劇烈。

不過，原PO也擔憂，這項政策可能成為房東漲租的藉口，建議政府應配套抑制惡意漲租，以免南部家庭北漂後反而變成房東的「板上魚肉」。

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

買不起房VS換到時間　網戰：看得到吃不到

雖然該福利看似誘人，但網友對於實際執行的成效，與北市高生活成本仍存有疑慮。有人直言，台北房價與房租的壓力，遠超過每天多出1小時自由時間的價值。

網友們紛紛回應，「看得到吃不到，不要低估台灣老闆跟人資」、「你在南部成家立業，會為了這1小時舉家搬到台北？還要重新托育，每多一天就是增加生活壓力」、「南部人會為了這1小時北漂？房租成本遠大於這1小時吧」、「太小看慣老闆了」。

不過，也有不少人大讚這項政策，「這政策很好，國人勞動權益意識抬頭，自然會整頓職場、教育老闆」、「一個忙碌的父母，喘息時間可能剩2小時，多給1小時差很多」、「少這1小時很多家長不用請托嬰，一個月省不知道多少錢」。

▲▼台北市長蔣萬安將與AIT處長谷立言一同為台北燈節活動點燈。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

北市「育兒減少工時」補助細節與申請方式

台北市勞動局詳細說明，凡登記設立於台北市的事業單位，若員工戶籍設於北市、且有12歲以下子女需親自接送，實施「延後1小時上班」或「提早1小時下班」且薪資不減，企業即可申請補助。

補助標準為該小時薪資的8成，每名受僱者最高補助1.5萬元，每家事業單位總補助上限為10萬元。

為確保計畫落實，市府規定企業每月至少需實施10日、連續至少3個月，合計總時數須達30小時以上。符合資格的事業單位可於3月1日至6月30日間向勞動局提出申請。

勞動局也強調，此舉旨在打造友善育兒職場，至於相關申請資格、補助內容及作業方式，事業單位可致電台北市民當家熱線1999轉7010、7009洽詢。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

針對台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，台南市府發言人田玲瑚表示，市長黃偉哲任內已推動多項務實育兒友善措施，目前將持續既有政策方向，暫無更新計畫。

減班休息增至7371人　金屬機電業占多數

就職七周年　徐榛蔚年年增加婦幼福利

美關稅壓力大！無薪假總實施人數衝上9153名　3企業超過150人

無薪假小增至8456人　勞部：訂單稍回穩受美關稅影響已降低

