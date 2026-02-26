瑞芳淨水管破管670戶受影響　台水設17臨時供水站機動支援

▲新北市瑞芳區員山淨水場一條輸水管線破管，台水緊急搶修，約670戶受到影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

新北市瑞芳區員山淨水場一條350公厘輸水管線近日發生破管，導致瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區供水受影響，約670戶停水或水壓降低。台水指出，已全力投入搶修作業，力拚於今(26日)晚間8時前完成施工，將在修復完成前規劃設置17處臨時供水站，並逐步恢復正常供水。

台水一區說明，日前巡查時發現淨水場邊坡出現不明水流，隨即展開巡檢，並於24日夜間透過內視鏡檢測確認漏水點，第一時間通報新北市政府及瑞芳區公所，同步啟動緊急應變機制，調度基隆暖暖淨水場自四腳亭支援供水，以降低影響範圍。不過，由於漏水點位於坡地且深度達6公尺，增加施工難度，現場將視實際狀況機動調整工序，加速搶修進度。

為減輕民眾用水不便，台水已於受影響區域規劃設置17處臨時供水站，並安排水車機動支援，提供民眾取水使用，呼籲民眾自備容器並節約用水。供水站地點包括：

岳王路10-7號對面停車場

逢甲路32號對面

明燈路一段45巷1號

明燈路一段120號前

弓橋里活動中心

瑞芳街（配合里長調度2處）

逢甲路270號

土地公廟

柑坪里201巷

柑坪里45巷尾

柑坪里18巷7號前

瑞柑新村

明燈路一段39之5號

明燈路一段231號前古井

龍川里辦公所前（龍山里）

礦工醫院