台中5歲女童吃糖噎到「說不出話臉發白」　警哈姆立克法解救

▲台中一名5歲女童吃糖果噎到，員警幫忙進行哈姆立克法排除。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名5歲施姓女童在過年時吃糖，結果糖果卡在喉嚨裡，當場臉色發白、說不出話。爸媽抱著他衝進正義派出所求救，機警員警立刻施行哈姆立克急救法，女童臉色轉回紅潤，呼吸改善，再由救護人員接手送醫，解除危機。

第三警分局說，正義派出所巡佐王坤煜、員警李漢堂、陳律君於20日下午2點多在所內值勤時，一對施姓夫妻神色慌張地抱著女童衝進派出所求助。原來是5歲女兒吃糖果時不慎卡住喉嚨，雖未完全窒息，卻已壓迫呼吸、臉色發白，且因異物阻塞無法開口說話，家長一時無法排除狀況，情急之下立刻趕往住家附近派出所求援。

▲▼女童經過初步排除呼吸道異物，再由救護人員送醫，最終平安無事。（圖／記者許權毅翻攝）



現場多名員警見情況不對，其中一人立即繞至女童身後，多次嘗試施作「哈姆立克法」，同時通報119請求救護人員到場支援。一邊留意女童呼吸狀況，一邊持續安撫家長情緒，雖然糖果未能立即吐出，但女童臉色已逐漸恢復紅潤，呼吸狀況也明顯改善。

經救護人員到場後檢測血氧濃度正常，初步研判暫無立即危險，隨即由救護車送往醫院，由專業醫師進一步處理，好險糖果最終順利融化排除，小女童平安無礙，也鬆了一口氣。

警方呼籲，幼童進食時務必由家長在旁陪同，避免奔跑、嬉戲或邊玩邊吃，以降低噎到風險；對於糖果、果凍、堅果等較易造成哽塞的食物，更應特別留意。平時也可學習哈姆立克法等基本異物梗塞處理方式，遇有突發狀況時才能爭取黃金時間，如發現孩童出現呼吸困難、無法說話或臉色發紫等情形，應立即撥打119求助，及時送醫處理，以確保安全。