買10多年不信！資深會員驚「真的會發生」　一票苦主：絕對要確認

▲原PO在好市多結帳被多刷一筆。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

多確認一眼，避免被多刷！一名資深會員透露，到好市多消費時發現帳單被多刷一筆，直呼「永遠不要以為不會發生在自己身上」。他當了十幾年會員，今年才開始養成對明細習慣，沒想到真的抓到錯誤。文章引發討論，網友熱議，不論哪間賣場，結帳後務必自行核對帳單。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，以前總覺得被重複結帳「不會發生在我身上」，沒想到近日到好市多消費，竟發現239元蔬菜餅乾被多刷一筆。

對此，原PO坦言，「當了十幾年會員，今年才開始養成對帳明細的習慣，就真的抓到錯誤」，也藉此提醒大家結帳後一定要多看兩眼。

多刷事件引共鳴 會員提醒：每次都會核對



文章曝光後，不少會員也遇到被多刷的狀況，「有遇見一次一件商品刷二次，之後都會核對一下」、「這明細真的很難看，所以在賣場東西放購物車時價錢就加進手機計算機裡，結帳對一個金額就好」、「本來也不會看，有一次被多刷，後來都會看一下」、「付完帳，第一件事就是對明細表」、「我遇過買狗飼料，那麼一大包還能被刷兩次，還要跑回去退款 的烏龍」、「我也是，要重新坐電梯回去結帳一次」、「上禮拜2罐1組的鮮奶，6罐被刷了6組」。

留言串之中，有網友幫忙緩頰回應，「她們每天結帳幾百人，人不是機器，難免的，回去刷退就好」、「只要是人工都一定會有出錯的時候」、「工作人員忙碌，多少會有出錯，所以才要養成好習慣，不論在哪裡消費都應該核對明細」。