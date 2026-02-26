開錯刀遭免職！醫懲會2條件「他還能當醫生」　高雄名醫現況曝

▲前高雄市立民生醫院胸腔外科主任陸希平因開銼刀遭免職。（圖／民眾提供）



高雄市立民生醫院前年發生嚴重的「開錯刀」醫療疏失，前胸腔外科主任陸希平因未落實手術辨識流程，導致只是低血壓住院的患者，陰錯陽差被送入開刀房接受胸腔引流手術。陸希平事後遭院方記2大過免職，醫師懲戒委員會審議決議處分停業1年、接受教育課程24小時等，而處分停業期滿，陸希平仍可找受聘院所申請執業，據悉高雄市衛生局暫未接獲申請。

回顧事件經過，2024年4月4日，民生醫院一名張姓病患原定進行胸腔引流，工友卻誤將同病房的中風患者黃男推入刀房 。主刀醫師陸希平未落實「Time-out」執行病人與部位辨識，即草率劃刀引流，才發現病人非原定手術病人。院方事後更查出，陸希平涉嫌在術後要求護理機構補簽同意書，涉嫌偽造病歷，遭民生醫院考績會核予2次大過專案考績，予以「免職」處分。

醫師懲戒委員會認定陸希平未落實標準作業流程，且催促工友送刀，具業務上重大過失，違反《醫師法》第25條第1、4款規定 。

醫師懲戒委員會2024年5月16日作出決議內容，陸希平遭處分警告、一年內接受法律相關教育課正24小時，及停業1年（停業期間自2024年6月1日起至2025年5月31日止），並於1年內於高雄市偏遠地區從事衛教宣導等非屬醫療業務公益內容300小時。

依據《醫師法》第25-1條明文規定，若醫師因犯重大醫療過失、犯罪、違背倫理等被移付懲戒，其處分包含：警告、命接受額外繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業、廢止執業執照，以及最嚴重的廢止醫師證書。性質不相牴觸者可合併處分。

換言之，陸希平僅遭處分停業1年，停業期滿及懲戒處分完成，即可找到受聘院所申請執業，目前處分期已滿，據了解，高雄市衛生局尚未接獲陸申請執業。