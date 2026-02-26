　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開錯刀遭免職！醫懲會2條件「他還能當醫生」　高雄名醫現況曝

▲▼高雄市立民生醫院胸腔外科主任陸希平。（圖／民眾提供）

▲前高雄市立民生醫院胸腔外科主任陸希平因開銼刀遭免職。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立民生醫院前年發生嚴重的「開錯刀」醫療疏失，前胸腔外科主任陸希平因未落實手術辨識流程，導致只是低血壓住院的患者，陰錯陽差被送入開刀房接受胸腔引流手術。陸希平事後遭院方記2大過免職，醫師懲戒委員會審議決議處分停業1年、接受教育課程24小時等，而處分停業期滿，陸希平仍可找受聘院所申請執業，據悉高雄市衛生局暫未接獲申請。

回顧事件經過，2024年4月4日，民生醫院一名張姓病患原定進行胸腔引流，工友卻誤將同病房的中風患者黃男推入刀房 。主刀醫師陸希平未落實「Time-out」執行病人與部位辨識，即草率劃刀引流，才發現病人非原定手術病人。院方事後更查出，陸希平涉嫌在術後要求護理機構補簽同意書，涉嫌偽造病歷，遭民生醫院考績會核予2次大過專案考績，予以「免職」處分。

▲民生醫院,高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

醫師懲戒委員會認定陸希平未落實標準作業流程，且催促工友送刀，具業務上重大過失，違反《醫師法》第25條第1、4款規定 。

醫師懲戒委員會2024年5月16日作出決議內容，陸希平遭處分警告、一年內接受法律相關教育課正24小時，及停業1年（停業期間自2024年6月1日起至2025年5月31日止），並於1年內於高雄市偏遠地區從事衛教宣導等非屬醫療業務公益內容300小時。

依據《醫師法》第25-1條明文規定，若醫師因犯重大醫療過失、犯罪、違背倫理等被移付懲戒，其處分包含：警告、命接受額外繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業、廢止執業執照，以及最嚴重的廢止醫師證書。性質不相牴觸者可合併處分。

換言之，陸希平僅遭處分停業1年，停業期滿及懲戒處分完成，即可找到受聘院所申請執業，目前處分期已滿，據了解，高雄市衛生局尚未接獲陸申請執業。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮
快訊／檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見
民宿變淫窟！2女賣淫被逮
好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外
澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」
獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李
潘慧如投資千萬開店　宣布結束營業
國1嚴重車禍！多輛翻車慘狀曝

昔「喊水會結凍」政治世家　售仁武千坪地進帳5.5億

昔「喊水會結凍」政治世家　售仁武千坪地進帳5.5億

北高雄近年地價水漲船高。實登揭露，仁武100期重劃區1265坪地，去年11月以總價5.5億元售出，賣家就是高雄昔日「喊水會結凍」的政治世家「高雄余家」，該地以耕宏企業名義售出，董事長為前高雄縣長余政憲。信義房屋專家表示，仁武主流中古大樓單價25~29萬元。

花蓮漁港「友善釣魚」試辦延長3個月

花蓮漁港「友善釣魚」試辦延長3個月

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

2025營收41億掉至5億！　高雄豪宅王：從業35年最寒冬

2025營收41億掉至5億！　高雄豪宅王：從業35年最寒冬

全台最大里1拆4！諧音「扶殯」民眾罵翻　不改名了

全台最大里1拆4！諧音「扶殯」民眾罵翻　不改名了

醫療疏失開錯刀陸希平停業處分高雄

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

