超「搞工」！醫美案槍手翻山爬公墓進城下手　變裝9次跑遍全台

▲大安區某醫美診所負責人遭槍擊，圖為中彈畫面。（圖／網友三重溜的滑提供）

記者張君豪／台北報導

北市大安區仁愛路4段一間醫美診所21日開工團拜，蕭姓負責人遭戴口罩的蒙面槍手闖入連開4槍，造成蕭男右小腿中彈、現場血流如注，另有2名員工遭流彈波及受輕傷。監視器畫面顯示，槍手犯案後步行離開現場，沿路變裝躲避追緝，行徑顯然早有準備。警方循線掌握嫌犯行蹤，26日凌晨1時許在嘉義縣阿里山某民宿林姓槍手逮捕到案，並逮捕涉案接應、提供犯罪工具給林男的涉案6名共犯到案。警方查出，林男為躲避警方調閱監視器追查，從開槍前夕到逃亡路上先後變裝9次，但仍遭警方鎖定逃逸動線，看來格外諷刺。

警方調查，林姓槍手有竹聯幫仁堂明仁會背景，體力充沛訓練有素，幕後黑幫策畫這起槍擊蕭姓醫美診所負責人相當專業，深知台北市監視器建置完整，為阻擋警方調閱槍手開槍前的行動路線，幕後策畫者要求林姓槍手從南港某產業道路小跑步爬山、跨越文山區充滿公墓的荒僻山區，林男當天約花1個多小時穿越山區產業道路後抵達文山區道路，再搭車前往仁愛路圓環開槍犯案。

林男開槍後，毫不猶疑步行離開現場，熟練透過便利商店ibon螢幕點選「數位生活」服務，再選擇「計程車叫車」，挑選計程車隊，輸入黑幫事先提供的外勞卡手機號碼後完成叫車，螢幕隨即顯示車號與預計到達時間。林嫌藉此方式避免路邊攔車或直接通話，降低被辨識風險，增加追查困難。

據傳林姓槍手先搭乘計程車逃往北市北投區洲美快速道路，再步行到社子環河南路，搭車走五楊高架抵達林口地區，並曾在林口OUTLET賣場閒晃用餐。

專案小組透露，林男以超商叫計程車、搭乘高鐵、台鐵、公路局客運方式輾轉逃往中南部，甚至一度逃亡到屏東縣鹽埔鄉及高雄地區，又跑到嘉義縣阿里山某民宿藏匿。據了解，林男當天開槍後抵達林口，本應有機會搭機場捷運從容從桃園機場搭機潛逃出境，警方研判應該是幕後教唆堂口未與林姓槍手談妥安家費，導致林男只能狼狽在國內展開變裝逃亡之旅。



獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相