　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

役政強棒！花蓮市公所兵役業務表現傑出　連5年獲績優表揚

▲花蓮市榮獲績優役政單位，市長魏嘉彥偕出席受獎儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市榮獲績優役政單位，市長魏嘉彥（右）偕出席受獎儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

3月1日為兵役節，國防部及內政部為了表揚及獎勵推動兵役與動員業務之有功單位及人員，25日在國防部舉行115年「第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，花蓮市榮獲績優役政單位，市長魏嘉彥偕同民政課長葉勁逸出席受獎儀式。

本次大會花蓮市公所民政課的兵役業務承辦人員邱毓婷也獲績優役政人員獎項。花蓮市公所不僅是全縣唯一獲獎的單位，更連續五年、第八度獲此殊榮。

花蓮市服務的役男人數為全縣之最，長期積極配合國家政策，致力推動役男徵集、後備軍人管理、替代備役召集及協助志願役招募等役政業務，多次獲中央及縣府肯定，充分展現市公所在業務上優良的執行力。魏嘉彥特別北上接受內政部長劉世芳頒發獎座，邱毓婷也獲得績優役政人員獎章。

▲花蓮市榮獲績優役政單位，市長魏嘉彥偕出席受獎儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市公所民政課的兵役業務承辦人員邱毓婷（右）也獲績優役政人員獎項。

魏嘉彥感謝民政課長葉勁逸及同仁們盡心為民服務，這份榮耀不僅是對市公所的肯定，也是全體員工的功勞。他表示，兵役業務相當繁雜，更與國家安全息息相關，執行起來並不容易，因此也要感謝國防部與內政部對花蓮市公所的肯定，給予同仁鼓勵與動力，市公所往後會持續盡全力為民服務。

身為負責役政業務承辦人之一的邱毓婷表示，兵役業務其實相當繁雜，有時會面對不願意配合服役的民眾，甚至遇過不願回國當兵的人民，但在秉持役政公平的原則上，必須花時間輔導追蹤他們的去向，並將名單交由地檢署，請民眾到案說明，她也藉此呼籲，服役是中華民國男子的責任與義務，請大家配合國家政策，以免違反妨害兵役治罪條例。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮
快訊／檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見
民宿變淫窟！2女賣淫被逮
好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外
澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」
獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李
潘慧如投資千萬開店　宣布結束營業
國1嚴重車禍！多輛翻車慘狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣　南消：全身包緊才是王道

役政強棒！花蓮市公所兵役業務表現傑出　連5年獲績優表揚

花蓮縣府挺爸媽 ！育兒津貼及就學補助每胎有　去年補助達7千萬

228連假萬巒豬腳街8至20時「封街變徒步區」　停車攻略一次看

徐榛蔚、傅崐萁保安宮歡慶天公生　發開運福袋千名信徒搶領

花蓮漁港「友善釣魚」試辦延長3個月　科技執法蒐證舉發

具投資潛力！花東多筆土地法拍釋出　3／3登場

禽流感高風險期！人畜共通傳染病　落實生熟食分開+充分加熱

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

高層工地風險升溫　南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣　南消：全身包緊才是王道

役政強棒！花蓮市公所兵役業務表現傑出　連5年獲績優表揚

花蓮縣府挺爸媽 ！育兒津貼及就學補助每胎有　去年補助達7千萬

228連假萬巒豬腳街8至20時「封街變徒步區」　停車攻略一次看

徐榛蔚、傅崐萁保安宮歡慶天公生　發開運福袋千名信徒搶領

花蓮漁港「友善釣魚」試辦延長3個月　科技執法蒐證舉發

具投資潛力！花東多筆土地法拍釋出　3／3登場

禽流感高風險期！人畜共通傳染病　落實生熟食分開+充分加熱

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫

賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮

男星2天年假胖4kg「4度澀谷街頭甩肉」　東京見面會近距離寵日粉

快訊／基隆檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見

許允樂掀衣「側腰大面積發腫」！突發蕁麻疹1個月⋯過敏原出爐崩潰了

李銘順兒子先上車後補票！一分鐘連珠炮狂罵　老婆脫衣誘惑竟秒回：去洗碗

買10多年不信！資深會員驚「真的會發生」　一票苦主：絕對要確認

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

中鋼131萬股民注意！紀念品最後上車日曝光　公司虧損小配0.15元

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

伊能靜瘦到43公斤卻臉垮！　轉念：需要保持一點肉感

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

更多熱門

相關新聞

「馬上快樂」慶元宵　花蓮市公所贈應景小提燈

「馬上快樂」慶元宵　花蓮市公所贈應景小提燈

元宵節素有「小過年」之稱，花蓮市公所應景推出造型可愛的「馬」年小提燈，於3月2日至3日開放民眾至市公所免費索取，數量有限、送完為止。市長魏嘉彥表示，歡迎鄉親相揪來領取馬年小提燈，熱熱鬧鬧歡度元宵佳節。

花蓮市公所贈東老春節禮金　長者開心收紅包

花蓮市公所贈東老春節禮金　長者開心收紅包

如暖風輕拂若星辰照耀台南教育局表揚20名績優特教志工

如暖風輕拂若星辰照耀台南教育局表揚20名績優特教志工

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

屏縣表揚調解法扶績優人員　26單位105人獲獎

屏縣表揚調解法扶績優人員　26單位105人獲獎

關鍵字：

役政強棒花蓮市公所兵役業務傑出連5年績優

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面