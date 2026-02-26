役政強棒！花蓮市公所兵役業務表現傑出　連5年獲績優表揚

▲花蓮市榮獲績優役政單位，市長魏嘉彥（右）偕出席受獎儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

3月1日為兵役節，國防部及內政部為了表揚及獎勵推動兵役與動員業務之有功單位及人員，25日在國防部舉行115年「第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，花蓮市榮獲績優役政單位，市長魏嘉彥偕同民政課長葉勁逸出席受獎儀式。

本次大會花蓮市公所民政課的兵役業務承辦人員邱毓婷也獲績優役政人員獎項。花蓮市公所不僅是全縣唯一獲獎的單位，更連續五年、第八度獲此殊榮。

花蓮市服務的役男人數為全縣之最，長期積極配合國家政策，致力推動役男徵集、後備軍人管理、替代備役召集及協助志願役招募等役政業務，多次獲中央及縣府肯定，充分展現市公所在業務上優良的執行力。魏嘉彥特別北上接受內政部長劉世芳頒發獎座，邱毓婷也獲得績優役政人員獎章。

▲花蓮市公所民政課的兵役業務承辦人員邱毓婷（右）也獲績優役政人員獎項。

魏嘉彥感謝民政課長葉勁逸及同仁們盡心為民服務，這份榮耀不僅是對市公所的肯定，也是全體員工的功勞。他表示，兵役業務相當繁雜，更與國家安全息息相關，執行起來並不容易，因此也要感謝國防部與內政部對花蓮市公所的肯定，給予同仁鼓勵與動力，市公所往後會持續盡全力為民服務。



身為負責役政業務承辦人之一的邱毓婷表示，兵役業務其實相當繁雜，有時會面對不願意配合服役的民眾，甚至遇過不願回國當兵的人民，但在秉持役政公平的原則上，必須花時間輔導追蹤他們的去向，並將名單交由地檢署，請民眾到案說明，她也藉此呼籲，服役是中華民國男子的責任與義務，請大家配合國家政策，以免違反妨害兵役治罪條例。

