賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

▲網紅賓賓哥在直播中公審前員工，公布照片和個人資料，並揚言讓他找不到工作。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

直播圈再度引發爭議，近期「賓賓哥」在平台直播時，突然公開女性前員工資料及照片，暗指與有心人士同夥，提供訊息抹黑自己，還公開前員工未成年兒子照片，並揚言「讓對方找不到工作」，「直播天王」林揚竣看不下去該名前員工飽受威脅，替其找上網紅「ANDY」御用律師林哲健，正式對賓賓哥提出相關告訴。

網紅「賓賓哥」日前在直播中表示，懷疑一名女性離職前員工，提供不實資訊給其他人，藉以對其不實指控。並且公布該名女員工照片，以及個人相關資料外，就連未成年兒子照片，也僅打上部分馬賽克連同公布，還揚言要讓前員工找不到工作，引發眾多網友討論。

▲直播天王林揚竣，聘請ANDY老師御用律師，協助賓賓哥前員工提告。（圖／記者陸運陞翻攝）

而日前曾遭「賓賓哥」抹黑的「台灣直播天王」林揚竣得知，透過管道聯繫上該名女性前員工，她表示因遭猶如獵巫般的攻擊，讓其身心俱疲，並承受極大壓力及恐懼。林揚竣隨即聘請網紅「Andy老師」御用律師林哲健，替該名前員工提供法律支援，並在前天（24日）向新北地檢署提出恐嚇及個資法等相關告訴。

▲網紅賓賓哥在直播中公審前員工，並公布照片其與未成年兒子合照。（圖／記者陸運陞翻攝）