　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前美軍戰機教官「訓練中國飛行員」被抓　曾指揮敏感單位

▲▼F-35B戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲前空軍戰鬥機飛行員布朗未經授權替中國軍方人員提供訓練，25日在印第安那州遭逮捕。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國65歲前空軍戰鬥機飛行員布朗（Gerald Brown）25日在印第安那州遭逮捕，根據司法部聲明，布朗在未取得美國國務院所需許可證的情況下，與外籍人士共謀，替中國軍方人員提供訓練。

法新社、半島電視台等報導，布朗代號「奔跑者」（Runner），曾在美國空軍服役24年，資歷深厚，期間曾領導作戰任務，也負責過核武投射系統等敏感單位。1996年退役後，他先擔任商業貨運飛行員，之後成為國防承包商，負責訓練美軍駕駛F-35與A-10戰機。然而調查顯示，他於2023年12月前往中國，向中國飛行員提供戰機訓練，直到今年2月才返美。

司法部表示，布朗的培訓合約由中國籍人士蘇斌（Stephen Su Bin）居中牽線，蘇斌曾在2016年因入侵美國國防承包商系統竊取軍事機密遭判刑4年。據信布朗在抵達中國之後，曾稱「我終於有機會再次駕駛戰機，再次訓練戰機飛行員」。

聯邦調查局反情報與間諜部門助理主管羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）指出，「布朗涉嫌背叛國家，訓練中國飛行員對抗他曾宣誓保護的人民」，中國政府持續利用美軍現役及退役人員的專業知識，推動解放軍現代化，此次逮捕行動就是一記警鐘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮
快訊／檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見
民宿變淫窟！2女賣淫被逮
好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外
澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」
獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李
潘慧如投資千萬開店　宣布結束營業
國1嚴重車禍！多輛翻車慘狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前美軍戰機教官「訓練中國飛行員」被抓　曾指揮敏感單位

逼吞滾燙沸水！印尼男童遭虐身亡　斷氣前顫抖指認：是媽咪

金正恩公布新5年國防計畫！強調「擴張核武庫」　研發潛射洲際飛彈

霍金捲入淫魔案？比基尼女郎左右相伴「家屬怒揭真相」

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

北韓罕見「無武器閱兵」！金正恩攜妻女出席　威脅嚴厲報復

驚見「性奴訓練手冊」！淫魔富商私藏清單曝光　犯罪電腦去向成謎

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位　對南韓卻嗆：永遠的敵

古巴：美快艇「持有武器」企圖滲透　闖水域交火4死6傷

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

前美軍戰機教官「訓練中國飛行員」被抓　曾指揮敏感單位

逼吞滾燙沸水！印尼男童遭虐身亡　斷氣前顫抖指認：是媽咪

金正恩公布新5年國防計畫！強調「擴張核武庫」　研發潛射洲際飛彈

霍金捲入淫魔案？比基尼女郎左右相伴「家屬怒揭真相」

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

北韓罕見「無武器閱兵」！金正恩攜妻女出席　威脅嚴厲報復

驚見「性奴訓練手冊」！淫魔富商私藏清單曝光　犯罪電腦去向成謎

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位　對南韓卻嗆：永遠的敵

古巴：美快艇「持有武器」企圖滲透　闖水域交火4死6傷

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫

賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮

男星2天年假胖4kg「4度澀谷街頭甩肉」　東京見面會近距離寵日粉

快訊／基隆檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見

許允樂掀衣「側腰大面積發腫」！突發蕁麻疹1個月⋯過敏原出爐崩潰了

李銘順兒子先上車後補票！一分鐘連珠炮狂罵　老婆脫衣誘惑竟秒回：去洗碗

買10多年不信！資深會員驚「真的會發生」　一票苦主：絕對要確認

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

中鋼131萬股民注意！紀念品最後上車日曝光　公司虧損小配0.15元

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

【帶海獅散步】海獅跟在飼養員身後搖搖晃晃走路好可愛

國際熱門新聞

26歲女「激戰400男」懷孕尋生父　參加男同志：挺可怕的

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

淫魔富商儲藏室　驚見性奴訓練手冊

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

女在男友面前「遭7男輪流性侵」

台積電ADR漲近2美元！　美股反彈聚焦AI支撐力

淫魔案爆90份FBI紀錄消失　疑川普性侵

美快艇闖領海！　古巴：激烈交火後擊殺4人

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

黃仁勳：Agentic AI「ChatGPT時刻」來臨　輝達算力需求全面爆發

南韓F-16C墜毀　飛行員緊急彈射逃生

霍金左擁右抱比基尼女郎？家屬揭真相

首次不給輝達！　DeepSeek最新模型優先開放華為優化

更多熱門

相關新聞

美超級富豪逃命　聘傭兵撤離墨西哥

美超級富豪逃命　聘傭兵撤離墨西哥

墨西哥頂級度假勝地一夕淪為煉獄，由於當地毒梟「金髮男」歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）遭擊斃，當地陷入一片混亂，機場關閉、道路封鎖，滯留當地的美國超級富豪為了保命，紛紛豪擲重金聘請私人武裝傭兵與安全團隊，透過搭乘船隻、私人飛機跨海逃命。

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位

美快艇4死6傷　古巴：持有武器企圖滲透

美快艇4死6傷　古巴：持有武器企圖滲透

2027中共恐犯台　CIA向蘋果輝達「機密簡報」

2027中共恐犯台　CIA向蘋果輝達「機密簡報」

黃仁勳：Agentic AI「ChatGPT時刻」來臨　輝達算力需求全面爆發

黃仁勳：Agentic AI「ChatGPT時刻」來臨　輝達算力需求全面爆發

關鍵字：

飛行員戰機北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面