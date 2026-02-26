前美軍戰機教官「訓練中國飛行員」被抓　曾指揮敏感單位

▲前空軍戰鬥機飛行員布朗未經授權替中國軍方人員提供訓練，25日在印第安那州遭逮捕。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國65歲前空軍戰鬥機飛行員布朗（Gerald Brown）25日在印第安那州遭逮捕，根據司法部聲明，布朗在未取得美國國務院所需許可證的情況下，與外籍人士共謀，替中國軍方人員提供訓練。

法新社、半島電視台等報導，布朗代號「奔跑者」（Runner），曾在美國空軍服役24年，資歷深厚，期間曾領導作戰任務，也負責過核武投射系統等敏感單位。1996年退役後，他先擔任商業貨運飛行員，之後成為國防承包商，負責訓練美軍駕駛F-35與A-10戰機。然而調查顯示，他於2023年12月前往中國，向中國飛行員提供戰機訓練，直到今年2月才返美。

司法部表示，布朗的培訓合約由中國籍人士蘇斌（Stephen Su Bin）居中牽線，蘇斌曾在2016年因入侵美國國防承包商系統竊取軍事機密遭判刑4年。據信布朗在抵達中國之後，曾稱「我終於有機會再次駕駛戰機，再次訓練戰機飛行員」。

聯邦調查局反情報與間諜部門助理主管羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）指出，「布朗涉嫌背叛國家，訓練中國飛行員對抗他曾宣誓保護的人民」，中國政府持續利用美軍現役及退役人員的專業知識，推動解放軍現代化，此次逮捕行動就是一記警鐘。