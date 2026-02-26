北市拋「育兒減工時」沒人跟進　李四川：若試辦成功新北可跟進

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨天拋出3月起試辦「育兒減少工時計畫」，要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府將補助企業8成工資，每人最高1萬5000元、每企業總補助10萬元，不過，其餘五都的反應卻顯得相對保守。即將投入新北市長選戰的台北市副市長李四川今（26日）表示，如果試辦成功，新北有可採用的部分，將會檢討跟進。

李四川今日出席士林官邸鬱金香展開幕，針對未來會跟進「育兒減工時」變成新北市的政見？李表示，自己待過3個直轄市，每個城市的狀況都不一樣，像台北市沒有製造業，所以各縣市環境跟產業都不同，蔣萬安市長昨天宣布原則上以試辦方式辦理，如果政策試辦成功，也許到新北市，假設有哪些部分是可以採用的，都會來檢討來跟進。

至於國民黨主席鄭麗文證實新北「藍白合」，若成功出線，是否會讓民眾黨主席黃國昌加入團隊？李四川則低調回應，「今天我還在台北市上班，我就不談選舉的事」。

日前已證實遞出辭呈，確切離職日期已定？李四川說，到現在還沒有接到市長批下來的公文，也許因為市長有一些考慮，因為他預定3月初召開社子島都委會，這就由市長來做決定，大概在3月中之前，如果有關都委會交接工作完成時，3月初應該市長就會核定。媒體詢問蔣萬安是否不放人？李四川駁斥，「那不是不放人啦！」是因為交接工作必須有一點時間去做人事安排，「我也很喜歡再多待一點在台北市，你看這麼美的環境！」

針對外界關注台北市副市長接班人選，是否有推薦人選？李四川說，這要問蔣萬安，「就由蔣市長來做決定。」