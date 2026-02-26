國1中壢段5車連環撞！現場慘狀曝　3線道一度封閉6人送醫

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園北向中壢路段今（26）日上午5車碰撞事故，包括1輛大貨車、4輛自小客車發生連環碰撞，其中2輛自小客車翻覆或側翻，導致6人受傷送醫治療，現場一度造成至少三線道封堵處理，所幸傷者均無生命危險，事故於上午10時11分排除，至於事故原因與肇事責仍待警方調查釐清。

▲國一北上中壢路段今天上午發生5車碰撞事故，現場一片狼藉。（圖／國道一隊提供）

▲國一北上中壢路段今天上午發生5車碰撞事故，119救護人員將傷者包紮治療送醫。（圖／桃園消防局提供）

國道一隊指出，今天上午9時39分許接獲通報，國一北向58.3公里處中壢轉接道發生5車碰撞事故，現場占用內側、中線與外側車道，立即派遣巡邏車到場處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往協助。

▲國一北上中壢路段今天上午發生5車碰撞事故，自小客車翻覆。（圖／國道一隊提供）

事故現場為1大4小5車事故，造成6人受傷，其中4位傷者送林口長庚醫院就醫，2位傷者送部立桃園醫院就醫，傷者為身體多處擦挫傷，所幸均無生命危險，事故車輛已於上午10時11分完成排除，至於事故發生原因與肇事責仍待警方調查釐清。

▲國一北上中壢路段今天上午發生5車碰撞事故，自小客車側翻。（圖／國道一隊提供）