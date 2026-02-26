工地男遭沙包重砸！骨盆全碎大出血2千CC　用力小便變拉屎

▲一名男子7個月前不小心被沙袋砸中，下腹部血肉模糊、骨盆腔破裂，大出血2000 C.C，術後裝上人工肛門才能如常生活。（圖片為 AI 生成，經編輯審核）



記者游瓊華／台中報導

一名43歲工地工人7個月前不小心被沙袋砸中，下腹部血肉模糊、骨盆腔破裂，大出血2000 C.C.，被緊急送醫。經醫療團隊緊急救治，手術後裝上人口肛門，已可以正常生活、重新返回職場工作。

駐診李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者7個月前受重傷送到苑裡院區急救，當時直腸、膀胱破了，醫師團隊合作花了4個多小時，進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術等。

▲男子(中)從越南來台16年，一場意外，讓他在鬼門關前走過一遭。（圖／記者游瓊華翻攝）



吳坤達說，患者上個月藉由手術將人工肛門閉合，恢復腸道暢通，不過由於骨盆底肌肉受損，小便稍微用力可能大便會跟著出來，因此，只能坐著尿尿或是小便時不出力尿久一點，目前靠著藥物治療，同時教導患者凱格爾運動，訓練骨盆肌肉，「患者比預期中恢復得更好，幾乎跟正常人沒差別」。

患者透露，他16年前從越南獨自來台灣工作，每個月辛苦工作，把薪水都匯回家鄉給妻兒，7個月前他受重傷時昏迷，住進加護病房，清醒後，用電話告知遠在越南妻兒自己的病情，告訴他們台灣有很好的醫療團隊，請家人放心，也因為自己有堅強的意志，要好好的活下來，讓他更努力的遵從醫囑，按時服藥、復健。