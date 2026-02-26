蔣萬安拋育兒減工時試辦　行政院籲國會三讀預算中央新制能上路

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安昨拋出全台首創的「育兒減少工時」試辦計畫，引發討論。行政院26日表示，樂見地方政府加入推動友善職場的行列，政策試辦也可考量更周全配套，讓所有民眾都可以享受到政策的美意。政院也重申，當務之急還是希望要趕快通過中央政府總預算，才能讓中央推動的「育嬰留停以日申請、家庭照顧假以小時請」新制上路，希望地方首長也能呼籲國會成員，在改善國民生活上，盡快讓有利國人的政策能推動。

針對台北市長蔣萬安拋出育兒政策，要試辦減少爸媽工時，行政院是否會跟進？發言人李慧芝說，其實從今年元旦開始，「育嬰留停以日申請、家庭照顧假以小時請」兩大新制就上路。育嬰留停以日申請部分，每一個人申請一天的話，政府就會提供1000元的定額獎勵金給雇主，這個措施是115年的新增計劃，還沒經過立法院審議。

李慧芝表示，非常樂見地方政府加入推動友善職場的行列，中央跟地方的合作也有助於讓中央可以制定更好的政策。而地方政府的試辦也可以考量更周全的配套，讓所有民眾都可以享受到政策的美意。

「當務之急還是希望要趕快通過中央政府總預算。」李慧芝強調，這樣才能讓育嬰留停以日申請還有家庭照顧假以小時請的政策，可以盡快讓更多人可以享受到。希望地方首長也能呼籲國會成員，在改善國民生活上，共同合作，盡快讓這些對所有國人都有利的政策可以儘快推動。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說，育嬰留停以日為單位申請最多30日，新生爸媽的部分加起來有60日，期間的薪資有補助8成。家庭照顧假以小時計，雇主不得拒絕、不得扣全勤獎金。這兩項政策在勞工端部分，也希望勞工申請時，企業可以有一些友善職場的措施，對於小微企業的部分，在用人政策上政府會提供相關協助。

黃琦雅表示，由於獎勵措施是新增計劃，只要立法院三讀通過預算審查完成，勞動部就會積極辦理相關撥付作業。

▲勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）