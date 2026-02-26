花蓮縣府挺爸媽 ！育兒津貼及就學補助每胎有　去年補助達7千萬

▼花蓮縣政府持續推動「2至未滿5歲育兒津貼及5歲至國小前就學補助」政策，減輕家庭育兒與學前教育負擔，打造友善育兒環境。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為陪伴孩子走過成長中最關鍵的學齡前階段，花蓮縣政府積極配合中央政策，因應少子女化趨勢，持續推動「2至未滿5歲育兒津貼及5歲至國小前就學補助」政策，減輕家庭育兒與學前教育負擔，打造友善育兒環境。

補助發放對象涵蓋年滿2歲至入小學前就讀未加入準公共化之私立幼兒園或由家長自行照顧之幼兒家庭，家長可透過線上申請，或至幼童戶籍所在地之鄉鎮市公所辦理。補助金額依胎次核定，第一胎每月新台幣5,000元、第二胎6,000元、第三胎以上7,000元，經核定後自次月起撥付，並於每月20日按月匯入家長指定之郵局帳戶。

花蓮縣政府於114學年第1學期，共發放幼童約2,000人，補助金額合計新台幣約7,000萬元整。該項政策目的在於讓父母安心陪伴孩子成長，無論是就讀幼兒園或由家長自行照顧的幼童皆能受惠；同時協助減輕家庭學前教育費用負擔，讓孩子在穩定、安心、適性的環境中迎接人生第一個學習階段，也讓家長能無後顧之憂投入職場。

縣長徐榛蔚表示，縣府深知父母在育兒階段的忙碌與辛勞，期盼在「育兒津貼」及「就學補助」政策持續的推動下，實際協助家長減輕負擔，成為家庭最溫暖而堅實的後盾。

教育處長翁書敏指出，學齡前階段是孩子人格發展與學習能力奠基的關鍵時期，縣府透過育兒津貼政策，不僅協助家長分擔照顧與教育支出，更希望讓每一位孩子都能在適性的環境中安心成長。未來教育處也將持續配合中央政策，完善學前教育與托育資源整合，打造友善育兒支持系統，讓家長放心，孩子也能穩健邁出人生學習的第一步。

