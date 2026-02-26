協助業者退稅？　行政院：持續與美溝通確保台產業有最佳待遇

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

川普對等關稅遭判定失效後，改以《貿易法》122條款開徵15%關稅，台中市長盧秀燕建議政府比照韓國海關向業者提出退稅指引，行政院今（26日）表示，政府正在積極跟美方展開溝通聯繫，確保台灣的產業仍可在政策變動中有相對優勢跟最佳待遇。經濟部指出，美國最高法院沒有針對退稅做裁定，經濟部會持續協助業者了解關務動態，包括美國相關關稅措施等。

退稅指引部分，李慧芝說，政院副院長鄭麗君已說明，政府正在積極跟美方展開溝通聯繫，確保美方在後續政策的變動當中，台灣的產業依然可以有相對優勢跟最佳待遇。近期美方公布的關稅政策變化，政府也會舉辦說明會，請專業人士向業者說明協助企業掌握相關法令跟規定。

經濟部國貿署長劉威廉補充，美國最高法院沒有針對退稅做裁定，這部分會交給下級法院做裁定，川普總統也由提到，有關退稅部分會透過訴訟程序處理。就美國海關作業來看，絕大部分是由進口商提出申請退稅，但有一種比較特別的貿易條件是「完稅後交貨」，這個做法是出口商負責所有貨物的運輸保險清關等程序，這種情況下是可以由出口商申請退稅，韓國海關協助的就是這部分。

劉威廉說，經濟部持續推動協助業者了解關務動態，包括美國相關關稅措施，也有持續把發展轉知給公協會，也放在經濟部網站上。去年4月到現在已經邀請美國律師舉辦4場說明會，現在也會針對最新發展，邀請相關美國律師舉辦說明會。

▲經濟部國貿署長劉威亷出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）