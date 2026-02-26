　
政治

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀的身份問題持續延燒，行政院長卓榮泰今（26日）在院會中提示與會的行政官員，在資格還未確認前，各部會一律不提供任何資料或機密資料。行政院發言人李慧芝今（26日）被問及卓是否會接受李質詢時說，「院長稱呼他為『李女士』這部分答案也很清楚」。

由於卓榮泰今已指示不提供資料給李貞秀，媒體追問，院長卓榮泰下周將到立法院備詢，屆時是否會接受備詢？李慧芝說，李女士戶籍、國籍爭議還沒辦法釐清，院長是否會接受她的質詢，「我想院長稱呼他為『李女士』這部分答案也很清楚」。

李慧芝表示，政院秘書長張惇涵已邀集內政部、陸委會、中選會，就相關事證進行討論，「目前狀況是，李女士無論是用兩岸關係條例或是國籍法，都還有疑義，這部分內政部跟陸委會也都有多次說明」，本週二在立法院質詢時，陳培瑜委員也說韓國瑜院長要就此案進行朝野協商，希望這樣的爭議能趕快釐清。

內政部戶政司長陳永智也補充，內政部已3次函請立法院秘書長跟李貞秀女士，要提具就職前已經辦理放棄國籍的證明，並請立法院依照《國籍法》第20條規定辦理。

陳永智說，立法院秘書長2月13日有回函，但函內沒有提供相關書面證明，「迄今還是沒有收到李貞秀女士辦理放棄國籍的證明文件」。依《國籍法》第20條規定，立委是由立法院解職，所以必須要由立法院依規定處理。

陸委會法政處副處長董育芸補充，有關李貞秀案後續延伸國人擬登記參選，對於這些國人是不是符合參選的資格要件部分，會在3月初找內政部中選會開會研商資格查核驗證的機制，以精進完整，避免未來再有類似狀況發生。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮
快訊／檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見
民宿變淫窟！2女賣淫被逮
好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外
澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」
獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李
潘慧如投資千萬開店　宣布結束營業
國1嚴重車禍！多輛翻車慘狀曝

行政院卓榮泰李貞秀李慧芝

