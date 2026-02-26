　
民生消費

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

▲▼開工,營養,健康,蛋白質,瑞穗極制鮮乳。（圖／業者提供）

▲開工即戰場，別只靠咖啡與B群！營養師建議補充「乳鐵蛋白」，養好身體耐受度。

圖、文／統一提供

在數位轉型與高強度競爭下，工程師、科技業與新創產業成為「高工時、高壓力、高專注」的新三高族群。林俐岑營養師指出，許多上班族疲累時僅靠咖啡、B群或假日補眠，卻忽略了「身體營養基礎」才是應對高耗能工作的關鍵。一旦身體「耐受性」崩盤，極易引發各類不適。

想要維持穩定體能，單靠意志力並不足夠。營養師建議透過優質蛋白質與重要營養素來「養好底子」。瑞穗極制鮮乳含有支持身體耐受性的重要因子乳鐵蛋白與免疫球蛋白，在壓力大、作息紊亂時，蛋白質可協助組織修復，且天天規律攝取比偶爾大吃一頓更有效。不同於一般鮮乳採130°C超高溫殺菌，瑞穗極制鮮乳透過72°C巴氏殺菌與膜過濾技術，能確保飲用安全並保留生乳中珍貴的營養活性。此外，其包材使用歐洲進口阻光技術，能隔絕99%以上光線，維持如生乳般的風味與品質。

對於追求效率與健康的職場人士，營養師建議，一、調整體質：每日飲用兩罐290ml瑞穗極制鮮乳，補充免疫球蛋白與乳鐵蛋白。二、穩定機能：比起加工補充品，鮮乳的營養結構更完整且易於人體吸收，適合長期飲用。在高壓職場中，「撐得久」比撐得快更重要，從今天起，透過瑞穗極制鮮乳為身體打好「抵」氣，才能在競爭中保持最佳戰力。

02/24 全台詐欺最新數據

