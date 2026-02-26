轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

▲新竹市前市長林智堅。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者詹詠淇／台北報導

有媒體以林智堅「又找到新工作」為題指出，林智堅近期接任聯邦租賃董事長一職。對此，林智堅今（26日）表示，看到第一眼忍不住笑了，「工作當然要自己找，我和大家都一樣」，對他而言，這是新領域，但既然決定了就會全力以赴。

《中天新聞網》昨報導稱，林智堅「又找到新工作」，林智堅淡出政壇已有3年時間，先前傳出林智堅「由政轉商」，2024年5月進入三立集團旗下的「永興資本」擔任總經理。25日又有消息傳出，林智堅近期轉換跑道，接任聯邦租賃董事長一職。

對此，林智堅今（26日）在臉書表示，今天看到媒體報導「林智堅又找到工作了」。看到的第一眼，忍不住笑了一下，「工作當然要自己找，我和大家都一樣」。

林智堅指出，2022卸下市長職務後，自己沒有任何黨職或公職，過著和大多數市民朋友一樣的生活：工作、陪伴家人、運動、閱讀。這段時間體驗了滑雪、學會了潛水，也開始重量訓練。做自己喜歡的事、陪自己愛的人，把身體養好、把生活過好，就是最珍惜的日常。

「應無所住而生其心！」林智堅認為，年過半百，走過許多人生階段，心境早已不同，對朋友的關心都心存感激。如今接受了一個全新的工作邀約，對他來說這是一個新的領域，但既然決定了，就會全力以赴。

林智堅說，人生就像滑雪一樣，剛開始總是跌跌撞撞，但關鍵是要靠自己的努力站起來，繼續練習，終能自在地在雪道上奔馳，看見不一樣的風景。