肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

▲肯德基推出全新夢幻逸品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接世界棒球經典賽(WBC)，肯德基3月3日起至4月6日推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，選用雙片經典咔啦脆雞夾入比利時鬆餅，再淋上楓糖醬，打造應援專屬美味。另外，台北內湖店也變身全台唯一WBC觀賽店，限時4天邀請球迷一起為賽事加油。

▲楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡。

▲即日起至3月9日還有應援優惠。

肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」結合經典「咔啦肉霸堡」以及人氣「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，選用2塊厚實原塊咔啦雞腿取代漢堡麵包，內層夾入比利時格子鬆餅，再淋上香甜楓糖醬收尾，單點售價159元，另提供XL餐選擇，內含肉霸堡1個、咔啦脆雞1塊、小份香酥脆薯、原味蛋撻1顆、中杯可樂1杯，售價277元。

即日起至3月9日，還有「一起看比賽，挺你到炸」優惠組合，包括「7塊咔啦脆雞299元（優惠碼：50483）」、「原味蛋撻禮盒199元（優惠碼：50484）」。

▲加油棒限於台北內湖店內用購買楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡可獲得；肉霸手套則須等比賽結束抽出。

3月5日至8日期間，肯德基台北內湖店也變身全台唯一WBC觀賽店，舉辦一起看比賽活動，現場將設置大型電視牆，只要購買楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡相關餐點即可直接至2樓觀賽專區，還送限量加油棒，送完為止。

凡參與現場應援者可獲得「肉霸手套」摸彩券1張，比賽結束後抽出1名幸運得主，詳細活動內容及辦法依官方公告為主。

▲摩斯漢堡推出WBC應援美食「雙倍起司披薩熱狗堡」、「炸和牛棒球堡」。

▲MOS Friends棒球造型貼紙只送不賣。

摩斯漢堡也搭上經典賽熱潮，以棒球造型打造2款應援美食，3月2日起開賣。其中「炸和牛棒球堡」選用100%澳洲和牛加入洋蔥丁製成炸肉餅，搭配萵苣夾入棒球造型雪白麵包，再淋上卡菲沙拉醬，售價110元。

「雙倍起司披薩熱狗堡」則是熱狗夾入麵包後淋上披薩醬、切達起司片及馬茲瑞拉起司絲，炙燒後有牽絲口感，售價120元。期間買上述2款套餐加碼隨機贈送5款MOS Friends棒球造型貼紙1張，送完為止。

大巨蛋店則獨賣「MOS應援餐」，內含炸和牛棒球堡、摩斯雞塊、月亮薯條、蒟蒻及飲品3選1，售價315元，買即送限量紀念棒球1個，送完為止。

▲全新「康普茶調味飲品」有2款。

▲經典薯條、和風雞腿塊推「可可咖哩」新風味。

摩斯也推出全新的康普茶調味飲品，其中「台灣橙康普蒟蒻冰茶」選用100%台灣紅茶加入乳酸菌、醋酸菌、酵母菌及摩斯紅茶，再以台東晚崙西亞橙果漿調和，最後加入寒天蒟蒻球，售價80元，另有原味「康普蒟蒻冰茶」，售價75元。

經典薯條、和風雞腿塊則推「可可咖哩」風味灑粉，薯條65元、雞腿塊70元。還有熱銷早餐「青梅豬排堡（售價75元）」、點心「明太子薯條（售價75元）」同步回歸。