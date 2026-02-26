　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

▲▼肯德基推升級版楓糖風味鬆餅咔拉肉霸堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推出全新夢幻逸品「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接世界棒球經典賽(WBC)，肯德基3月3日起至4月6日推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，選用雙片經典咔啦脆雞夾入比利時鬆餅，再淋上楓糖醬，打造應援專屬美味。另外，台北內湖店也變身全台唯一WBC觀賽店，限時4天邀請球迷一起為賽事加油。

▲▼肯德基推升級版楓糖風味鬆餅咔拉肉霸堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡。

▲▼肯德基推升級版楓糖風味鬆餅咔拉肉霸堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲即日起至3月9日還有應援優惠。

肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」結合經典「咔啦肉霸堡」以及人氣「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，選用2塊厚實原塊咔啦雞腿取代漢堡麵包，內層夾入比利時格子鬆餅，再淋上香甜楓糖醬收尾，單點售價159元，另提供XL餐選擇，內含肉霸堡1個、咔啦脆雞1塊、小份香酥脆薯、原味蛋撻1顆、中杯可樂1杯，售價277元。

即日起至3月9日，還有「一起看比賽，挺你到炸」優惠組合，包括「7塊咔啦脆雞299元（優惠碼：50483）」、「原味蛋撻禮盒199元（優惠碼：50484）」。

▲▼肯德基推升級版楓糖風味鬆餅咔拉肉霸堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲加油棒限於台北內湖店內用購買楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡可獲得；肉霸手套則須等比賽結束抽出。

3月5日至8日期間，肯德基台北內湖店也變身全台唯一WBC觀賽店，舉辦一起看比賽活動，現場將設置大型電視牆，只要購買楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡相關餐點即可直接至2樓觀賽專區，還送限量加油棒，送完為止。

凡參與現場應援者可獲得「肉霸手套」摸彩券1張，比賽結束後抽出1名幸運得主，詳細活動內容及辦法依官方公告為主。

▲▼摩斯漢堡推WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡推出WBC應援美食「雙倍起司披薩熱狗堡」、「炸和牛棒球堡」。

▲▼摩斯漢堡推WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲MOS Friends棒球造型貼紙只送不賣。

摩斯漢堡也搭上經典賽熱潮，以棒球造型打造2款應援美食，3月2日起開賣。其中「炸和牛棒球堡」選用100%澳洲和牛加入洋蔥丁製成炸肉餅，搭配萵苣夾入棒球造型雪白麵包，再淋上卡菲沙拉醬，售價110元。

「雙倍起司披薩熱狗堡」則是熱狗夾入麵包後淋上披薩醬、切達起司片及馬茲瑞拉起司絲，炙燒後有牽絲口感，售價120元。期間買上述2款套餐加碼隨機贈送5款MOS Friends棒球造型貼紙1張，送完為止。

大巨蛋店則獨賣「MOS應援餐」，內含炸和牛棒球堡、摩斯雞塊、月亮薯條、蒟蒻及飲品3選1，售價315元，買即送限量紀念棒球1個，送完為止。

▲▼摩斯漢堡推WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新「康普茶調味飲品」有2款。

▲▼摩斯漢堡推WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲經典薯條、和風雞腿塊推「可可咖哩」新風味。

摩斯也推出全新的康普茶調味飲品，其中「台灣橙康普蒟蒻冰茶」選用100%台灣紅茶加入乳酸菌、醋酸菌、酵母菌及摩斯紅茶，再以台東晚崙西亞橙果漿調和，最後加入寒天蒟蒻球，售價80元，另有原味「康普蒟蒻冰茶」，售價75元。

經典薯條、和風雞腿塊則推「可可咖哩」風味灑粉，薯條65元、雞腿塊70元。還有熱銷早餐「青梅豬排堡（售價75元）」、點心「明太子薯條（售價75元）」同步回歸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

大全聯景平店竄白煙　業者：確認安全才會恢復營業

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！台北國際烘焙展3/12南港登場、免費索票限時開搶

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦：新年第一筆欠蝦皮錢

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

大全聯景平店竄白煙　業者：確認安全才會恢復營業

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！台北國際烘焙展3/12南港登場、免費索票限時開搶

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦：新年第一筆欠蝦皮錢

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

費爾柴德抵台！曾豪駒證實今晚報到　明隨隊訓練但不出賽

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

政策利多、資金流入支撐　日本多重資產投資契機浮現

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

消費熱門新聞

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

大全聯景平店竄白煙　業者：確認安全才會恢復營業

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

更多熱門

相關新聞

賴清德感謝日本派山本由伸對戰台灣　展現對台灣國家代表隊的敬重

賴清德感謝日本派山本由伸對戰台灣　展現對台灣國家代表隊的敬重

隨著2026世界棒球經典賽進入最後倒數，日本國家代表隊在對戰台灣時，將派出去年協助道奇隊奪得美國職棒世界大賽冠軍、身價高達3.25億美金的投手山本由伸應戰。對此，賴清德26日特別提及並向日方表達感謝，這展現出對台灣國家代表隊的敬重。

王貞治送福岡軟銀鷹隊外套　賴清德興奮：是不是要把我簽下來？

王貞治送福岡軟銀鷹隊外套　賴清德興奮：是不是要把我簽下來？

全力備戰WBC！　運動部：情蒐、組訓、保險逾6907萬史上最高

全力備戰WBC！　運動部：情蒐、組訓、保險逾6907萬史上最高

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

龍恩傷退不得回歸　宋晟睿遞補呼聲高

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基摩斯漢堡世界經典棒球賽WBC

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面