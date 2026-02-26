「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安拍板，從3月1日開始，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作。對此，國民黨立委陳菁徽表示，台灣已站在人口急遽墜落的懸崖邊，任何能扭轉少子化頹勢的政策都應被鼓勵支持。她對比韓國2024年出生率止跌回升，認為關鍵在於給予實質有感的補貼與友善職場制度，肯定台北市借鏡韓國試辦「育兒減少工時計畫」，強調中央與地方若能攜手打造真正生育友善環境，才有機會為人口結構帶來轉機。

陳菁徽指出，2024年韓國出生率止跌回升，台灣出生人數卻是一再創新低。取經韓國成功模式，蔣萬安魄力試辦「育兒減少工時計畫」。少子女化議題，是一個非常複雜，涉及薪資、房價、職場、社會觀念等多面向的挑戰，長期來說，更會影響國家勞動力。只有中央地方攜手合作，政府替人民找方法，打造友善生育環境，才有機會見到轉機曙光。

陳菁徽說明，長期來說，我國與韓國比拚不要墊底。在出生率的競賽當中，世界最低生育率，經常不是台灣就是韓國。對許多台灣人來說，聽到政府少子化對策，最先想到的就是成立少子化辦公室。結果成立7年，耗資4000多億的少子化辦公室，最後卻被衛福部長證實從未成立。

陳菁徽說明，不只出生人數屢屢創新低，台灣也連續61個月生不如死，以近兩年的1月份人口數來比較，全台總人口比同期減少10萬人，等於每天都少293人。新台灣人越來越少，全部的台灣人也越來越少。反觀韓國政府，他們做對了什麼？讓出生率止跌回升，從2024年新生兒數量出現反彈，甚至預估2031年總和生育率可以突破1.0，每名婦女1個小孩。

「給予實質有感的補貼支持，打造真正生育友善的環境，是韓國近年出生率止跌回升的關鍵」。陳菁徽說，用更白話文來說，讓年輕世代對未來抱有希望，就會願意生育下一代，這其實也是馬斯克(Elon Musk)近期分享的觀點。韓國不僅是在生育津貼，以及居住問題上給予家長們大力支持，更是從今年開始施行「育兒期10點上班制度」。全韓國範圍內的企業勞工，只要是育有幼兒或小學生子女的家長，在不減薪的情況下，每日縮短1小時工時，以便兼顧育兒與工作。

陳菁徽說，這個全國施行的政策，早在2022年先於韓國光州市試行，市府透過補助金方式補償雇主的用人成本，在企業與員工之間找尋平衡的可行方式。推出試辦計畫的宗旨，就是滾動式調整，遇到問題要想辦法排除，如果成效不錯也能擴大辦理。韓國的經驗從光州市做到全國施行，如今台北市政府也取經並推出相關試辦性質的計畫。

對於蔣萬安推出的「育兒減少工時計畫」，陳菁徽說，目前看到的是，家長群組普天同慶，認為能夠真正滿足彈性育嬰的需求，在時間的使用上更有餘裕，家長們也能過減壓喘一口氣。衛福部也表示，「從協助育兒爸媽擁有更多彈性及協助的角度來看，『樂觀其成』」。

陳菁徽坦言，新計畫的推出，當然也會遇到各種質疑與挑戰；不過，目前看到來自綠營的批評，都顯得蒼白無力，為了攻擊而攻擊，而非是真心為這個政策計畫提出建言。質疑編列預算、受益的單位少，不就證明支持蔣市長增編預算？蔣市長講得很清楚，這是試辦、也願以預備金擴大，這質疑根本不攻自破。至於「讓減少一小時工時的員工被貼上標籤」，這怎麼會是怪北市府？錯的是標籤、而不是育嬰假啊，大家反而更該支持北市府這樣的嘗試。這正是目前職場不夠育兒友善的問題，也是困擾著許多家長，必須在職場以及育兒之間做出選擇。這是屬於整個社會文化的問題，需要不斷的溝通對話，也需要政府強力的站在家長身邊，做爸爸媽媽的後盾。過程中勢必有衝撞與反彈，但為了解決少子女化這個國安危機，這些都是必經之路。

陳菁徽說，台灣站在人口急遽墜落的懸崖邊，任何能夠扭轉局勢、改善現況的方法都應該被鼓勵支持，肯定蔣萬安與台北市政府率先推出「育兒減少工時計畫」，減輕家長負擔，也為打造友善育兒職場環境跨出關鍵的一步。