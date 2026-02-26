韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

▲韓國人記不住信義區商場的命名方式。（資料照／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

台北人也霧煞煞！一名韓國人來台工作，他不解為何信義區建築多以A4、A9等數字命名，還不是依序排列？貼文掀起台北人共鳴，直呼「連本地人也搞不清楚」。內行人解釋，這源自早期重劃區塊編號，並分享在地記憶法，笑稱「大家都是用美食在認路」。

一名韓國網友在Threads表示，他的工作地點在世貿，每天通勤時對一件事感到特別困惑，「為什麼信義區的建築物名字幾乎都是用數字命名？像A4、A9、A13」，而且還不是按照順序排列？讓身為外國人的他坦言有些混亂。

文章曝光後，網友紛紛坦言，「我永遠記不住新光三越A幾A幾在哪裡」、「這是連台灣人都記不起來的事」、「20年了，我也還沒搞懂哪棟叫什麼！沒關係的」、「當了32年台北人還是永遠搞不清楚哪棟是哪棟，住大安在世貿上班」、「身為一個常逛信義的人，只會記得A9、A4、A11，其他根本記不得」。

另有網友解釋，其實A4、A8、A9、A11、A13等名稱，源自信義計畫區早期重劃時的區塊編號與建案代號，後來百貨公司沿用作為館名，才會出現跳號情況，「不用用數字排序去聯想」、「微風松高就是A10」。不過對多數民眾來說，真正實用的不是代號邏輯，而是靠「美食記憶法」。

靠美食來認建築！信義區記憶法曝光

網友熱心分享記法，「分享住在該區Local記法！A9=很多好吃那棟、A11=寶可夢中心那棟、A4=精品旗艦那棟、A13=有電影院那棟、A8=剩下那棟」、「A11=寶可夢中心；A8=玩具館；A9=春水堂、法雅客；A4=精品、高級餐廳；A13=遠百超長扶梯、鼎泰豐、樓上有好吃的餐廳；ATT4Fun=快時尚品牌；微風信義=市政府3號出口；統一阪急=市政府2號出口、轉運站；微風南山=餐廳；微風松高=H&M、宜得利、藏壽司」。