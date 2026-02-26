　
政治

卓榮泰令各部會不提供李貞秀資料　民眾黨團批：已成現代趙高集團

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委李貞秀身分問題延燒，行政院長卓榮泰今（26日）下令，考量立法院中有立委資格有瑕疵尚待確認，在其「合格資格」還未確認前，各部會一律不提供任何資料或機密資料。對此，民眾黨立法院黨團回應，卓榮泰與內政部、陸委會等官員，持自己獨創的法學見解，跳過中選會，不看、不讀、不懂《憲法》與《兩岸人民關係條例》，甚至連經海基會認證的文件，都誣陷為偽造，「卓榮泰先生」與其官員根本已成「現代趙高集團」。

行政院26日上午召開院會，會後由行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰會中提示各部會首長，目前在立法院中有立委資格有瑕疵尚待確認，在提供各項資料時要特別審慎，所以在該名合格資格還未確認前，要求各部會一律不提供任何資料或機密資料。

對此，民眾黨立法院黨團說，李貞秀是經過中選會確認提名與就職資格，且經立法院長韓國瑜與大法官監誓就任的立法委員，行政機關本於憲政職責，應接受立法委員監督及質詢，但卓榮泰與內政部、陸委會等官員，卻持著自己獨創的法學見解，跳過獨立機關中選會，不看、不讀、不懂《憲法》與《兩岸人民關係條例》，甚至連經海基會認證的文件，都誣陷為偽造，「卓榮泰先生」與其官員根本已成「現代趙高集團」。

民眾黨立法院黨團也說，「卓榮泰先生」有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，也請拿出Guts（膽識）說清楚行政院有何權力強行剝奪陸配參政權？請「卓榮泰先生」直接向國人說明，「民進黨執政下，在中華民國已取得身分證滿十年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，且不具備參政權」？

卓榮泰24日到立法院施政總質詢時，稱呼李貞秀為「李女士」，民進黨立委陳培瑜質詢時也稱呼李為「李女士」，甚至直言，「請允許我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立法委員」。當時坐在台下旁聽的李貞秀遂在紙張上寫「敬請遵守中華民國憲法」、「霸凌」等表達抗議。

02/24 全台詐欺最新數據

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

民眾黨陸配立委李貞秀的身份問題持續延燒，行政院長卓榮泰今（26日）在院會中提示與會的行政官員，考量立法院中有立委資格有瑕疵尚待確認，除請中選會能依照陸委會、內政部所去函內容進行必要行政作業審慎處理，卓也說，在該名合格資格還未確認前，各部會一律不提供任何資料或機密資料，任何資料不予提供。

