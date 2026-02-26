彩繪大師操刀！太魯閣牌樓再現風華　錦文橋步道修復

▲修整完成後的太魯閣牌樓風華再現。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於太魯閣口，大家熟悉的「東西橫貫公路牌樓」，經過幾個月的整修後，終於趕在春節假期前完成，而一旁的錦文橋人行步道也同步修復完成，整個太魯閣口比往日更亮眼。只要到太魯閣口，不僅可以欣賞到修復後的牌樓，還可以在錦文橋上漫步，邊走邊欣賞立霧溪美景，跨到對岸的太魯閣臺地，來一趟立霧溪南、北兩岸的輕旅行。

▲▼林傳智師傅於牌樓前現場彩繪。

太魯閣牌樓是為了慶祝中橫公路通車所建，立於中橫的東端入口，從民國49年完成至今已60多年，是見證中橫公路歷史的重要建物，也被列為花蓮縣的歷史建築。許多人到太魯閣都不忘跟它合影，久而久之也很自然的成了大家公認為太魯閣的地標了。

太魯閣牌樓前年年底因故受損，擁有細緻彩繪圖案的木造橫梁斷裂。由於太魯閣牌樓是歷史建築，依據文化資產保存法修復工程須先提修復計畫，經審核通過後才可施工。牌樓的修復工作最難的並不是硬體工程，而是如何讓美麗的傳統彩繪回復原來的樣子。由於花蓮並沒有傳統彩繪工藝匠師，因此遠從台南聘請到經文化部認證的林傳智師傅操刀彩繪。林師傅專精寺廟彩繪，曾執行鹿港龍山寺、台南大天后宮、北港朝天宮等國定古蹟計20多間廟宇的彩繪，經驗相當豐富。

此次除了在新的木製橫梁上依原樣彩繪外，連同原受損橫梁上方的另一支橫梁也一併重新彩繪。他先從原來圖案已模糊的橫梁上拓繪圖案，再經過繁複的工序把圖案細緻地畫在新的橫梁上。比較新、舊的圖案，不禁讓人驚呼，簡直是太魯閣牌樓的華麗變身，亮麗而不失古味。

▲錦文橋上的步道已整修完成。

而太魯閣牌樓旁有錦文橋橫跨過立霧溪，可以直通蘇花公路和太魯閣臺地。為了方便遊客在橋上步行賞景，多年前太管處在橋上增建人行步道，但歷經康芮強颱侵襲，原來的人行步道也嚴重受損。為了串連太魯閣口到太魯閣臺地的人行遊憩動線，不僅修復錦文橋的人行步道，也重設橋上的護欄，漫步在橋上可以更輕鬆欣賞立霧溪下游景色。尤其是清晨時分有機會欣賞到晨曦，而傍晚則常有明月映照著立霧溪口。

太管處建議下次到太魯閣口，不妨可以仔細欣賞，也跟修復後太魯閣牌樓拍照留念，然後走過錦文橋到太魯閣臺地，來一趟閣口到臺地步道的輕旅行吧！

