獨／已婚國中學務主任常請假看病　被抓包「載按摩妹摩鐵開房」

▲台中一間國中已婚郭姓學務主任被投訴上班時間帶按摩女摩鐵開房間，還被警方臨檢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台中報導

台中市大肚區某國中一名已婚的郭姓學務主任，遭爆長期利用上班空檔，載送中國籍按摩女前往摩鐵（Motel）開房，還遭警方臨檢，竟自辯「我性無能」。不僅如此，郭男還涉嫌在校內造謠，指稱同校一名已婚女老師對他「苦苦追求」，導致女老師身心受創、家庭失和，目前郭男已提出退休申請。今中午詢問校方，由於校長不在，總務主任則表示，郭姓學務主任是遭女老師抹黑中傷，認為如屬實應走學校檢舉流程，另上班摩鐵開房則並不知情。

去（2025）年12月，台中警方在某摩鐵進行例行臨檢時，當場查獲郭姓學務主任與一名從事按摩女子同處一室。郭男對此大聲喊冤，強調2人是多年好友，當天僅是「純養生」陪同唱歌，且2人衣著整齊，查無非法交易事證。

面對投訴人長期蒐證，指稱他每週固定載送按摩女進出摩鐵，郭男除坦承與妻子感情不睦、與該女子「情感升溫」外，竟語出驚人地自爆「早已性無能」，堅決否認買春或外遇。今中午詢問校方，因校長不在，總務主任則代為緩頰，聲稱郭男身體欠佳，常請假看病，對他上班開房間一事並不知情。

除了私人行為不檢，郭男在校內的行徑也遭指控極其惡劣。去年5月至9月間，郭男多次在校內辦公室宣傳「C姓女老師愛他」、「對他頻頻示愛」等言論。經查證，C姓女老師因擔憂郭男對其友誼產生誤會，曾主動澄清兩人僅是同事，未料郭男竟斷章取義，將對話截圖向其他同仁炫耀，導致全校誤信女老師不倫，紛紛勸她「潔身自愛」。

C姓女老師激動表示，這段莫須有的謠言害她身心俱疲、被迫辭去導師職務，原本美滿的婚姻也因此頻爆爭執，讓她「生不如死」。然而，校方總務主任對此卻稱：「校長與同仁皆知情，但認為是女老師單方面謠傳」。

已婚且育有2子的郭男，妻子亦在教育界服務。身為學務主任理應為學生表率，卻爆發多起道德瑕疵，恐已違反《教師法》中「行為不檢」等條款。郭男表示自己擋人財路才被檢舉，因年資已滿31年，已在開學日送出退休申請，預計今年8月生效。

