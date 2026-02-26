雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

▲郭鎧紋表示，西半部近期地牛頻翻身，和花蓮403地震有關。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣西半部地震少，今年來地牛卻頻頻翻身，包括今天凌晨雲林麥寮發生規模3.4小區域地震。地震專家郭鎧紋表示，這是麥寮2011以來唯一的有感地震，包括台中港、苗栗、台灣海峽在近期也接連發生地震，「狀況的確少見」。他推測和403花蓮7.1地震有關，估計這種狀況短期內還不會結束。

東半部是台灣地震最頻繁區域，但今年以來卻出現反常現象。郭鎧紋表示，從元旦起到今天為止，台灣前15個顯著有感地震，沒有一個出現在花蓮，打破歷年來花蓮當年度最晚發生首震等兩項紀錄，且花蓮已有65天無顯著有感地震，這都很反常。

郭鎧紋進一步表示，除了花蓮以外，西半部地震活動也反常，像是今天凌晨雲林麥寮發生規模3.4的小區域地震，這是麥寮2011以來唯一的有感地震，而且麥寮位於北港高地，一直是學術界認定的無地震帶；另外，台中近海在2月16日發生規模4.0有感地震，還有苗栗、台灣海峽從去年到近期也接連發生地震，兩相對比之下，台灣地震活動真的有些反常。

▲▼郭鎧紋表示，麥寮今天凌晨地震，是2011以來唯一的有感地震。（圖／郭鎧紋提供）

「狀況的確少見。」郭鎧紋認為，今年以來台灣東、西半部的地震活動的確比較反常，而西半部突然地震活動增多，推測與2024年403花蓮7.1地震有關，因為根據中研院地球所李憲忠博士研究，403地震深度為19.6公里，而地震深度超過19.6公里的地質構造，是向西傾斜，比19.6公里淺的地質則是向東張裂，這樣的應力結構改變，「估計短期內還不會結束」。