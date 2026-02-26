金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

▲金門民宿藏外籍應召站。（圖／金門地檢署提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門檢警破獲假觀光真賣淫應召集團，查出幕後機房設於台南，主嫌王姓男子不法獲利共1,263萬9,300元，全案11人依妨害風化罪起訴，檢方並對主嫌求刑3年6月。

此案源於114年4月間，金門縣警察局刑事警察大隊查獲外籍女子以觀光名義入境，卻在金寧鄉某民宿內從事性交易，懷疑背後有應召集團操控。福建金門地方檢察署隨即指派檢察官指揮成立專案小組偵辦，先行拘提負責媒介與容留賣淫的曾姓男子，並向法院聲押獲准。

檢警持續溯源追查，鎖定集團機房位於台南市中西區透天厝內，於114年11月中旬持搜索票南下搜索，當場查扣電腦、手機及現金18萬6,070元，並將主嫌王姓男子聲押禁見獲准。隨後再於金門查獲2名外籍賣淫女子及相關不法所得12萬8,800元，全案偵查終結，共11人遭提起公訴。

檢方指出，王男自111年3月起與他人合夥架設名為「SUPSPA」的應召網站，刊登女子照片、服務項目與價碼，透過Line、Telegram等通訊軟體與男客洽談，再由經紀安排女子赴約，每次交易金額自2,000元至上萬元不等，王男抽取500至2,500元媒介費牟利。經統計，網站營運期間，王男不法獲利高達1,263萬9,300元，其餘共犯各自分得數萬元至數十萬元。