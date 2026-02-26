蔣萬安拋育兒減工時害同事「狂加班」？　北市：企業需協調糾紛

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨日拋出全台首創的「育兒減少工時」試辦計畫，但消息一出卻讓許多上班族質疑，那是在懲罰單身者？工作都留單身者做？以及戶籍非北市的同事要幫忙多分擔？引發公平性討論。北市勞動局長王秋冬今（26日）回應，只要有歧視發生，勞工都可以來檢舉申訴。市府人士也說，該政策是鼓勵性質沒有強制性，因此若有糾紛，需要企業自行協調，進而創造友善育兒職場環境。

王秋冬說，台北市本來就針對友善育兒措施有相關鼓勵跟補貼項目，因此在項目上加強，也有人提到政策恐造成歧視，但補助措施是鼓勵性質，讓企業在留工留才的需求之下，來配合市府的政策，進而達到留工留才。

針對預算來源、查核機制及整體支出規模，王秋冬表示，當初設定6月底為申請截止時間，是因核銷作業考量，希望在政策剛推出時，對預算拿捏能更準確；但後來認為既然10月底才開始核銷作業，這段期間其實都可以申請，因此年底前都可以申請，已經辦理的企業也可核銷並獲得補助。

至於申請補助金額若超過原編列預算？王秋冬則說，若政策推出後企業回饋熱烈，將會有包括第二預備金的投入等方式支應；但整體預算規模，他僅表示，由於是新政策，政府法令要求及企業額外配合的部分相當多，推出之初無法準確了解總經費需求，因此會採滾動式調整，市長蔣萬安非常支持這項政策，在預算需要時，相信市長也會全力挹注，整年度正式預算部分，因不會集中在同一項目，因此很難推估。

被問到公平性爭議恐引發辦公室對立，王秋冬說，補助措施是希望留工留才，讓勞工可以兼顧事業與家庭，如果職場發生勞工權益爭議，只要有歧視發生，勞工都可以來檢舉申訴，會全力確保勞工權益，都會來稽查懲處。市府人士則強調，該政策是鼓勵性質沒有強制性，若有糾紛，需要企業自行協調，進而創造友善育兒職場環境。

另外，對於申請減工時補助的勞工，也必須設籍在台北市，限制太過嚴格？未來是否朝向只要設籍北市企業都可以申請，不用限制勞工設籍地？王秋冬說，比較希望鄰近縣市可以跟進，預算如果經常討論到外縣市，跟台北市民無法交代，勞工受益很大且企業也願意配合的話，才是對勞工最好的，北市願意先踏出這一步，所以過程中蒐集輿情後會看是否要擴大再相關修正，「新政策推出後如果可行，相信大家也都會跟進，推出後就知道了。」

